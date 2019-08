Det senaste året har ett antal spel för Xbox One släppts även för Nintendo Switch, varav det senaste exemplet är det hyllade äventyrsspelet Ori and the Blind Forest som släpps den 27 september.

Nu har emellertid Microsoft bestämt sig för att inte längre tillåta att företagets exklusiva titlar släpps till andra konsoler som Nintendo Switch eller Playstation 4.

– Framöver kommer våra studior att fokusera på att skapa spel för våra plattformar. Vi har inga planer på att släppa våra exklusiva spel till andra konsoler, säger en talesperson för Xbox Game Studios i ett uttalande till GamesIndustry.biz.

Spel som redan släppts till andra plattformar påverkas inte av beslutet, så du kommer kunna fortsätta spela Minecraft på valfri enhet.