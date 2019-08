Precis som hur Gmail nyligen blev mindre rött, har Play Store nu blivit mindre grönt. Istället

kommer alltså det lite modernare utseende som Google anammat på senare tid: Mer vitt, mindre färg, mer avskalat. Det rapporterar The Verge. Dessutom får nu appikoner i butiken rundade rektanglar.

Separata flikar för appar, spel, filmer och böcker har lagts till längst ned i gränssnittet, och appen kan rekommendera specifika appar för användaren i en ny avdelning. Ett mörkt läge verkar dock inte finnas.

Enligt Google ska uppdateringen börja rullas ut omgående.

