HMD Global låter meddela att man kommer att börja rulla ut uppgraderingen till Android 10 under årets fjärde kvartal, alltså någon gång i oktober-december.

Först ut blir Nokia 7.1, Nokia 8.1 och Nokia 9 Pureview, därefter kommer Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus och Nokia 7 Plus.

Under första kvartalet 2020 kommer Android 10 till Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 1 Plus, Nokia 5.1 Plus och Nokia 8 Sirocco.

Avslutningsvis släpps uppgraderingen till Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 och Nokia 1 under det andra kvartalet 2020.

Värt att nämna i sammanhanget är att HMD Global erbjuder uppgraderingar av Android under två års tid och säkerhetsuppdateringar under tre års tid på sina mobiltelefoner.