Jon St. John är en amerikansk röstskådespelare som bland datorspelare främst är känd som rösten till Duke Nukem i de olika actionspelen om den oborstade hårdingen.

Nu har han blivit präst och ska börja agera vigselförrättare, rapporterar Engadget. På Twitter berättar han att han inte har något emot att hålla vigslarna i rollen som Duke Nukem, eller för den delen som Big the Cat, en figur han ger röst åt i Sonic Adventure och Sonic Heroes.

Fans på Twitter har påpekat det något lustiga i att vigas av en spelfigur som är så ful i mun, för att inte tala om sexistisk.

I am now an ordained minister and will be performing my first wedding ceremony this Saturday. So yes, you can get married by Duke Nukem pic.twitter.com/ud6gF3lXhr