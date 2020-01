(2020-01-21)

De Europeiska priserna för Galaxy S20-serien kan redan ha läckt ut. Enligt Xda Developers kommer priserna att hamna på ungefär samma nivåer som när S10:an släpptes.

S20 5G landar på mellan 9 500 och 10 500 kronor.

S20 Plus landar på mellan 11 000 och 11 600 kronor.

S20 Ultra ser ut att hamna på 13 700 kronor.

So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:



S20 5G: €900-1000

S20+ 5G: €1050-1100

S20 Ultra 5G: €1300



Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch.