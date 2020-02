Under sitt Unpacked-evenemang har Samsung nu traditionsenligt visat upp årets nyheter i Galaxy S-serien med smartphones. Den här gången bjuds vi på tre telefoner, och de tar ett enormt hopp i sifferordningen jämfört med fjolårets S10-modeller. Säg hej till Samsung Galaxy S20, S20 Plus och S20 Ultra – där nästa generations mobilnät och hypervassa kamerariggar står för de allra största nyheterna.

Galaxy S20-serien

Även om 5g-nätet inte finns på plats i Sverige ännu så är samtliga nya Samsung-mobiler förberedda för att kunna ansluta till det. Så även de exemplar som börjar säljas i Sverige. Under demonstrationen nämnde Samsung särskilt mobilspel som en nisch som kommer att tjäna mycket på den snabbare uppkopplingshastighet och lägre svarstid som 5g främst medför. Endast den nya "instegsmodellen" Galaxy S20 kommer kunna väljas som lte-variant.

Från stort till enormt

De olika S20-mobilerna är snarlika till utseendet, med maximalt med skärmyta på framsidan och ett pyttelitet hål centrerat i mitten för selfiekameran. Skärmarna är avlånga enligt 20:9-formatet. Samsung kör vidare på sin optiska fingersensor under skärmglaset, men vi har svårt att avgöra huruvida den förbättrats på något sätt. Själva panelerna är dynamiska amoled-historier med Quad HD+-upplösning och en pixeltäthet från 563 till 511 ppi. Ju mindre skärm desto pixeltäthet, varför Galaxy S20 får bäst poäng i den grenen.

Instegsmodellen Galaxy S20 är den enda som släpps i en lte-variant för den som inte kräver 5g-uppkoppling.

Skärmstorlekarna ligger på 6.2 tum för Galaxy S20, 6.7 tum för S20 Plus och massiva 6.9 tum för Galaxy S20 Ultra, som alltså är seriens nya monstertelefon. Ändå känns ingen av telefonerna otympligt stor, vilket vi kan tacka de verkligt minimala – enligt rådande Samsung-designspråk lätt avrundade – skärmkanterna för.

Panelerna är HDR 10+-certifierade och bjuder på bra stuns i färgerna. En annan glädjande nyhet är att ryktena om 120 Hz uppdateringsfrekvens stämde, varför vi verkligen ska flyga fram utan pardon i olika spel, menyer och appvyer. Det var inte länge sedan vi häpnade över 90 Hz-paneler. För att aktivera 120 Hz behöver du dock ge dig in i telefonens skärminställningar. Standard ligger på gamla hederliga 60 Hz.

Imponerande kameror

Under förra veckans presentation nere i München ägnade Samsung nästan ingen tid alls åt att prata om själva hårdvaran. I stället fick (föga oväntat) de nya kamerorna med tillhörande funktioner mest tid i rampljuset.

Galaxy S20 Ultra har fyra kameror, varav en med 108 megapixel. Som synes är kamerapuckeln inte direkt liten.

Så här ser uppsättningen ut, modell för modell:

Galaxy S20: Trippelkamera – 12 mp ultravidvinkel (1.4 µm, f/2.2), 12 mp vidvinkel (1.8 µm, f/1.8, optisk bildstabilisering), 64 mp telefoto (0.8 µm, f/2.0, optisk bildstabilisering).

Galaxy S20 Plus: Quad-kamera – 12 mp ultravidvinkel (1.4 µm, f/2.2), 12 mp vidvinkel (1.8 µm, f/1.8, optisk bildstabilisering), 64 mp telefoto (0.8 µm, f/2.0, optisk bildstabilisering), time of flight-kamera med djupsensor.

Galaxy S20 Ultra: Quad-kamera – 12 mp ultravidvinkel (1.4 µm, f/2.2), 108 mp vidvinkel (0.8 µm, f/1.8, optisk bildstabilisering), 48 mp telefoto (0.8 µm, f/3.5, optisk bildstabilisering, time of flight-kamera med djupsensor.

Där de två förstnämnda modellerna är relativt snarlika går Galaxy S20 Ultra alltså all-in med sin egen 108-megapixellins, samma som vi tidigare såg i Xiaomi Mi Note 10 Pro. Men här är zoomen dubbelt så effektiv – hela 100x – i ett initiativ som Samsung döpt till Space Zoom. Det rör sig om en hybridlösning med optisk och digital inzoomning om 10x som möjliggör distansfoto på ett sätt vi aldrig tidigare sett. S20 och S20 Plus får nöja sig med 30x.

På väg mot 100x. Vi fick tyvärr inte plåta egna bilder för användning till artikeln, men här ser vi i alla fall den maximala zoominställningen skymta längst ned till höger.

Samsung tog oss med upp på ett hustak för att demonstrera funktionen. Gissningsvis var vi 8 våningar upp och det regnade ymningt – så det var inte optimala bildförhållanden – men funktionen ser onekligen väldigt lovande ut. Vi fick inte testa själva, men det var inga problem att urskilja detaljerna i ett par stackars byggarbetares utrustning långt därnere. Däremot skakade bilden en hel del, så det gäller att vara stadig på handen för att lyckas med de där extrema zoomningarna. Eller ännu hellre ett mobilstativ, förstås.Vid 100x blir bilden av förklarliga skäl väldigt suddig, men fullt så långt är det nog sällan vi vill zooma.

Redan vid 30x zoom börjar skakningarna bli svårhanterliga, men detaljerna i bilden håller sig ändå rätt intakta.

Men även utzoomat tar kamerorna väldigt bra bilder, och det gäller samtliga modeller. Här har Samsung tänkt till ytterligare ett varv för den som lägger ut mycket bilder i sociala medier. Funktionen Single Take knäpper flera bilder (och till och med små filmer) med de olika linserna, och använder sedan AI för att handplocka den som blev bäst. Men användaren kan själv se och välja bland de olika resultaten genom att välja en bild i fotogalleriet, och valfrihet är ju alltid trevlig.

Alla tre mobilerna kan spela in video i 8k med 30 bildrutor per sekund. Dessa kan sedan strömmas direkt till en Samsung-tv som stödjer 8k-upplösning. Samsungs Super Steady-läge ska också ha förbättrats, vilket alltså syftar till att minimera skakig bild under inspelning.

Selfiekameran har vi redan nämnt, och även här drar S20 Ultra ifrån sina småsyskon genom att erbjuda 48 megapixel (de andra har 10 mp). En sak vi lade märke till rent designmässigt är att kamerapuckeln på Ultra-modellen sticker ut bra mycket mer än hos de övriga, och den tar också upp en rätt mycket större del på baksidan. Måhända en mindre detalj som elimineras så fort du fnätter på ett skal, men utan ett sådant kommer du garanterat att märka av det.

Tunga, kraftfulla och utan hörlursuttag

Ja, Ultra är störst, bäst och vackrast på precis alla sätt. Både till formen och vikten, där den klockar in på 220 gram. Det är nästan 40 gram tyngre än S20 Plus. Som jämförelse väger fjolårets Note 10 Plus in på 196 gram, och redan det tyckte vi var jobbigt tungt. Kort sagt är Galaxy S20 Ultra ett monster vars rena tyngd säkerligen kan avskräcka en och annan. De andra S20:orna väger 163 respektive 186 gram, så även S20 Plus är på gränsen till för tung.

Bild på bild. En branschkollega fotar av Galaxy S20 Ultra.

Vi kan också med viss nostalgisk sorg konstatera att Samsung nu överger 3,5-millimetersporten i sin Galaxy S-serie. Så har redan gjorts i fallet med Note-serien, men det här blir första gången köpare av Samsungs bredare flaggskeppsmobiler behöver se sig om efter en usb-c-lösing, adapter eller ett trådlöst alternativ när det kommer till hörlurar.

S20-telefonernas kärna utgörs av nya, 5g kompatibla Exynos 990-kretsen, en åttakärnig historia med 64-bit och tillverkning enligt 7-nanometersprincipen. Enligt Samsung ska den vara cirka 20 procent snabbare än den 9820-variant som satt i förra årets Galaxy S10-modeller, men det har vi givetvis inte hunnit testa vid en första titt på lurarna. Förbättringen lär främst märkas när du spelar tunga spel och fotograferar, bland annat tack vare vassare objektigenkänning.

S20 Ultra må vara värst med sin 108-megapixelsensor, men även S20 och S20 Plus tar bilder med imponerande detaljrikedom.

På hårdvarufronten hittar vi även 8 eller 12 GB minne parat med futtiga 128 GB lagring i Galaxy S20. Plus-modellen ökar det maximala utrymmet till 512 GB, medan Ultran kommer med antingen 12 eller 16 GB minne parat med 128, 256 eller 512 GB lagringsutrymme. Alla tre kan utökas till 1TB med externt minneskort. Batteristorlekarna ligger på 4000, 4500 respektive 5000 mAh.

Att döma av de modeller vi bekantade oss med verkar Samsung fortfarande ha svårt för att ta ut de färgmässiga svängarna. Galaxy S20 hittade vi i en rosa och en ljusblå variant, men S20 Ultra ser bara ut att komma i grå eller svart. Även detta är väl ett mindre problem nu för tiden när nästan alla använder skal, men det hade varit roligt med fler färgglada alternativ.

Från 6.2 till 6.7 tum. Storleksskillnaden mellan S20 och S20 Plus är rätt markant.

Samsung är "5g ready" – men är vi?

Minns ni när alla tv-apparater skyltade med att de minsann var "HD Ready"? Nu gör Samsung samma sak, fast med 5g. En enda variant (vanliga S20) kan fås i lte-snitt, men de övriga går rätt över till 5g-tekniken med allt vad det innebär. Kruxet är att vi fortfarande är långt ifrån "5g ready" i Sverige och således saknar möjlighet att nyttja en av S20-seriens hårdast lanserade funktioner.

I oktober kanske det är dags för auktion av de viktiga frekvensbanden. Beroende på hur snabbt operatörerna sedan agerar med att bädda för en utrullning av tekniken kan 5g-funktionerna i Galaxy S20 stå outnyttjade under kort eller lång tid. Lagom till att alla och envar får möjlighet koppla upp sig på nästa generations mobilnät kan det mycket väl vara dags för Galaxy S21 (eller vad nästa generation nu får för namn).

Samsung Galaxy S20-serien, från vänster: S20 Ultra, S20 Plus och 2 stycken "vanliga" Galaxy S20 i lite roligare färger.

Däremot ska vi inte ta ifrån Samsung att kamerauppsättningen i de nya S20-telefonerna – särskilt Ultra – ser helt fantastisk ut. Bara det kan säkert locka många att slå till på någon av Samsungs nya mobiler. I en tid när allt ska instagrammas kommer S20 utan tvivel att erbjuda en av de bästa mobilfotoupplevelserna som alls går att få tag på – kanske rentav den allra bästa.

Det dröjer förmodligen inte länge innan vi kan publicera fullskaliga testartiklar om den nya Samsung-trion, så håll utkik på m3.se efter mer om Galaxy S20 de närmaste veckorna.

Pris och lansering

Den 13 mars släpper Samsung lös sina Galaxy S20-telefoner på den svenska marknaden. Det rör sig inte om någon prishöjning om man jämför S20 (utan 5g) rakt av med sin föregångare ur S10-generationen. För S20 Plus ser vi ut att behöva betala en dryg tusenlapp mer än för S10 Plus, och om man tittar på priserna nedan ser Samsung ut att motivera detta med 5g-funktionaliteten.

Galaxy S20 (4G): 9 990 kr i färgerna Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Galaxy S20 (5G Ready): 10 990 kr i färgerna Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Galaxy S20 Plus (5G Ready): 11 990 kr i färgerna Cosmic Grey, Cosmic Black

Galaxy S20 Ultra (5G Ready): 14 990 kr i färgerna Cosmic Grey, Cosmic Black