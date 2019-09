Testad produkt: Xbox One S All Digital Edition

Pris: 2 590 kronor hos CDON.

Att vi är på väg mot en heldigital framtid är rätt självklart vid det här laget. Medier som film och musik avnjuts numera genom Itunes, och strömningstjänster som Spotify och Netflix. Om spelens framtid stavas Stadia eller Xcloud är alltför tidigt att sia om ännu, men under den senaste konsolgenerationen har vi sett drag som onekligen pekar åt att den sedvanliga skivans roll kanske är helt utspelad.

Det är inte helt ovanligt att dagens konsolspel släpps med enorma ”dag 1-patchar”. Nedladdningar som i många fall skriver över informationen du nyss installerat från din köpta Xbox One- eller Playstation 4-skiva. Och nu har alltså Microsoft eliminerat den ”mellanhanden” helt genom att bygga om Xbox One S till nya All Digital Edition – en konsol utan skivläsare, enbart för digitala spel och filmer.

Inget nytt i Xbox One S, men den är snygg

Utseendemässigt har vi exakt samma konsol som Xbox One S, med ett fåtal undantag. Som vi tidigare nämnt är skivläsaren helt väck och med den försvann även eject-knappen. Rent estetiskt liknar den Xbox One X, vars skivläsare och knappar är så diskreta att de knappt syns. Konsolen smälter helt enkelt in bättre, förutsatt att dina tv-möbler är vita till färgen.

Nya All Digital Edition mot Xbox One X.

Vi önskar dock att Microsoft passat på att göra sin heldigitala konsol till en mer kompakt och diskret låda, men vi antar att tanken är att återanvända osålda enheter och delar. Bortfallet av skivläsaren har dock gjort konsolen lättare och därmed enklare att flytta runt. Under vårt test har vi använt den som extrakonsol, som ett komplement till vår Xbox One X. Då Xbox One-sparningar lagras automatiskt till molnet kunde vi synkronisera enheterna snabbt och smidigt.

För liten hårddisk för en "All Digital Edition"

Innanför konsolen sitter en hårddisk på en terabyte, precis som i de flesta andra varianter av Xbox One. Dessvärre räcker det inte riktigt till i dagens läge. En del spel, som Halo 5: Guardians exempelvis, är i dagsläget mycket större än vad de ursprungligen var. Andra spel, som Red Dead Redemption 2 och kommande Gears 5, är redan massiva vid lansering.

Lägg dessutom till att det är mer regel än undantag att dagens spel uppdateras med nedladdningsbart extrainnehåll, så det är inte långt tills du behöver radera spel från hårddisken. Om du dessutom är ny till Xbox One vill du nog testa Game Pass-tjänsten, där du laddar ned så många spel du vill för en fast månadskostnad. Även här blir den lilla hårddisken snabbt ett bekymmer.

Tanken med en heldigital spelkonsol, och alltså inte en streamingbox, är ju att komma åt så många titlar som möjligt på direkten. Givetvis går det att använda externa hårddiskar för att råda bot, men det blir ändå en dryg extrakostnad. En annan stor deal med Xbox One S var att den, till skillnad från huvudkonkurrenten Playstation 4, kunde spela upp 4k-blurays. Detta är inte längre möjligt av självklara anledningar, men du kan fortfarande spela upp högupplösta filmer från Netflix eller Xbox Store.

Bekvämlighet kontra valfrihet

En sak att beakta är däremot hur låsta vi blir vad gäller köp av innehåll, oavsett om det gäller Xbox One eller andra format, i den heldigitala framtiden. Äger du en Xbox One S eller X kan du med lätthet ta del av såväl digitala reor på Xbox Store som reor från fysiska försäljare. När du väl valt att steget fullt ut med Xbox One S All Digital Edition ger du samtidigt upp din rätt välja.

Å andra sidan är Xbox One S All Digital frontkonsolen för den Netflix-liknande tjänsten Game Pass, där vi ändå kan ladda ned så många spel vi vill till en fast månadskostnad. Om din tanke är att först och främst använda tjänsten så lär du ändå inte sakna skivsläden. Här ställer vi dock oss frågan om en sorts kombinerad Xbox Live- och Game Pass-abonnemang, där konsolen ingår, inte vore ett bättre sätt att locka nya personer till Xbox-varumärket.

Omdöme

Den nya, heldigitala versionen av Xbox One är inte helt fel ute vad gäller koncept – en stor del av dagens spelare föredrar digitalt. Men söker du prestanda är nog en Xbox One X fortfarande att föredra. Då får du både marknadens mest kraftfulla konsol samt möjligheten att även kunna spela upp 4k-skivor, dock till ett betydligt högre pris.

Har du redan en Xbox One hemma med tillhörande bibliotek av digitala spel, är Xbox One S All Digital Edition dock helt utmärkt som extrakonsol. Kanske för dina Roblox- och Fortnite-spelande kids, eller som extra Netflix-spelare till sovrummet. Fast frågan kvarstår fortfarande varför du i sådana fall inte hellre ska satsa på en vanlig Xbox One S. Då har du åtminstone kvar valet att även inhandla fysiska spel och filmer.

Specifikationer

Produktnamn: Xbox One S All Digital Edition

Testad: Juli-augusti 2019

Tillverkare: Microsoft

Processor: 8-kärnors Jaguar cpu på 1.75ghz

MInne: 8gb ddr3 ram

Lagring: 1 terabyte (kan utökas med externa enheter)

Video: 4k (enbart videomaterial), hdr, 1080p

Nätverk: Ethernet, wifi (både 2,4ghz och 5ghz)

Anslutningar: Hdmi In, hdmi Out, ac-ingång, tre usb-portar för laddning av kontroller eller användning av hårddiskar, ir-mottagare, spdif digitalt ljud

Rek. pris: 2 590 kronor

Snyggare än en vanlig Xbox One S

Smidig att synkronisera med andra enheter

Lätt och därmed väldigt flyttbar

Borde inkluderat Game Pass istället för tre titlar som ändå finns där

Vi saknar en större inbyggd hårddisk

Dyr