Testad produkt: Motorola One Action

Pris: 2 990 kronor hos CDON.

Motorola verkar ha gett upp att släppa premium-mobiler i Sverige, men de spottar ut sig intressanta budget- och mellanklassmodeller på löpande band. Förutom Moto G-serien med en handfull nya mobiler per år, har de numera också Motorola One.

Det är mobiler i mer eller mindre samma prisklass som en genomsnittlig Moto G, cirka 3 000 kronor, men som utmärker sig med egen design och att de är del av Googles Android One-program. Android One innebär att de håller sig till avskalat originalgränssnitt för operativsystemet och har väldigt begränsat med egna appar och funktioner.

Avskalat och extra säkert

Det är rent Android med endast någon enstaka egen app, samt en handfull bonusfunktioner som gestkontroll, och lite extra möjlighet att se notifikationer på en avstängd skärm, samt en funktion som känner av om du tittar på den och hindrar att den tonas ner eller sätts i viloläge. Slutligen får du en extra klock- och väderwidget, och om det behövs, appar för specifik hårdvara som kamera eller ljudkontroll.

Motorola One Action är trots stor skärm behagligt kompakt att greppa. Då skärmen är i 21:9-format innebär det att den är avlång istället för bred.

Så ser i och för sig alla Motorolas mobiler ut, även Moto G-serien. Skillnaden är att med Android One är du garanterad snabba säkerhetsuppdateringar från Google och kompletta systemuppdateringar i två år.

I år har Motorola släppt tre One-mobiler, One Vision med extra maffig 48-megapixelkamera baktill, som vi testade i somras, lite kraftfullare One Zoom som presenterades alldeles nyss på IFA-mässan i Berlin, och så denna, One Action, som började säljas i Sverige i mitten av augusti.

Det mesta är bekant

Den är på många punkter identisk med Motorola One Vision. Den har samma yttre design med böjt glas baktill och stadig blank ram runtom. Den har bekvämt grepp, om än lite svettigt med alla helblanka ytor, och trots exklusivare material så har den inte den där rätta lyxkänslan att greppa.

Den har samma skärm, en extra avlång skärm i 21:9-format med kamerahål i ena hörnet istället för flärp upptill. Det ger den en egen stil, men inte helt utan problem. Kamerahålet är stort och iögonfallande, och har tvingat notifikationslisten upptill i Android att bli extra bred för att inte bryta av det.

Förutom vår djupblå modell som kallas Denim Blue, så finns det en vit med namnet Pearl White.

Skärmen är 1080 pixlar bred, har fina färger och framför allt god kontrast för en ips-panel. Även ljudhårdvaran är identisk, vilket innebär snyggt, fylligt och kraftfullt monoljud ut högtalare, välbalanserad röståtergivning vid samtal och rent och snyggt men lite mesigt ljud via hörlursuttaget.

Goda prestanda och mycket utrymme

Det är även samma hårdvara på insidan här som i One Vision. Det innebär en hyfsat pigg liten mellanklassmobil byggd på Samsungs Exynos 9609, vilket gör den ungefär hälften så snabb som ett biffigt flaggskepp.

Det är bra nog för problemfri surf, navigering, media och nästan alla typer av appar, och det är väldigt sällan som vi upplever någon seghet eller hackighet. Dessutom har den lite bättre grafikprestanda än förväntat, så vi kan till och med köra de flesta mobilspel på den, även om den kanske inte håller maxad bildfrekvens i alla.

Vi får också riktigt generöst med lagring för prisklassen, hela 128 GB, och plats för extra micro sd-kort på en av telefonens två sim-kortplatser. Det är bra det, för både One Vision och One Action har fokus på sina kameror. Och är det något som tar plats i en mobil är det just foto och film.

Runt hål för selfiekameran framtill. Det är en rolig lösning, men då själva hålet är relativt stort är det lite i vägen.

Enklare men pålitlig kamera

Här är stora 48-megapixelkameran utbytt mot en lite mer beskedlig 12-megapixlare i kompaktare format, som kompletteras av en separat 5-megapixelsensor som bara används för djupseende, med både möjlighet till skärpedjup-effekt i foton och en del andra saker, som möjlighet att färgfiltrera eller frilägga bakgrunden. Det fungerar inte hundraprocentigt, men med lite trixande och rätt ljusförhållanden går det att få till rätt så roligt resultat.

Vi saknar faktiskt inte 48-megapixlaren särskilt mycket alls. Den kamera vi får här är stabil och pålitlig, med snabb respons, färgrika och detaljrika foton i dagsljus, fullt godkänd dynamik inomhus, om än med dunkelt resultat i mörka rum.

Kameran har en handfull ai-baserade alternativ, som leendeigenkänning vid porträtt och gruppfoton, automatisk upprättning om du håller kameran snett och en scenoptimerare med motiv-igenkänning. Av dessa tre fungerar de första två bra, medan den tredje är synnerligen virrig.

Extra kamera bara för film

Den stora grejen med Motorola One Action är att den fått en separat vidvinklig kamera bara för video. Det ska göra One Action till världens första mobil med inbyggd actionkamera, enligt Motorola. Därav namnet. I videoläget i kameraappen får du en extra ikon att peta på, och kan där växla över till actionkameraläget och den separata sensorn för det.

Trippelkamera baktill. En vanlig, en extrasensor för djupet, och så actionkameran.

Den är på 16 megapixlar, men producerar som mest 1080p-video, eller med andra ord film med 2 megapixlars upplösning per bild nedsamplat från den högupplösta sensorn. Som bäst får du ut 1080p-video i 60 hertz. Den kan även filma kortvarigt i 120 hertz slowmotion, men videoformatet ut är detsamma. Det kan du även med vanliga kameran, som dessutom kan filma i upp till 4k.

Actionkameran lever inte riktigt upp till sitt namn, tycker vi. Den har 114 graders synfält, vilket är rätt så medelmåttigt. Det finns flera vanliga mobilkameror med extra vidvinkellins som kan fota och filma i vidvinkel utan att de kallar sig för en ”actionkamera”. För ett exempel i liknande prisklass har vi till exempel Samsung Galaxy A40 som har 123 grader synfält. Och en riktig actionkamera brukar ligga på upp mot 170 grader.

Dugligt resultat, men ogenomtänkt funktion

Det betyder inte att One Action är dålig. Den levererar rena färger, stabil ljusautomatik och har mycket effektiv bildstabilisator, så pass att den kan upplevas som mekanisk och lite ryckig ibland. Man kan i princip jogga runt med den och det upplevs som den går på räls. Det är inget som är direkt unikt i en mobilkamera det heller, men det är sällan vi ser det i den här prisklassen. Ljudupptagningen är också överlag bra.

Den har dock ett par störande egenheter. Kameran har 16:9-format på bredden, så du får bred bild när du håller den vertikalt. Vill du ha video på högkant, vanligt för dig som vill dela till exempelvis på Instagram eller Tik Tok, får du lägga mobilen ner. Raka motsatsen till hur du normalt filmar och fotar med en mobil, med andra ord. Det innebär att bilden du ser i sökaren på skärmen är en kompakt liten ruta i mitten, med massor av outnyttjad skärm runtom.

Det andra och totalt obegripliga är att vi inte får ta stillbilder med vidvinkelkameran. Möjligheten att växla till den i kameraappens fotoläge finns helt enkelt inte, och det finns inget sätt att spara stillbilder när vi filmar. Det känns som en klar miss. Här sitter en 16-megapixelsensor och optik som ger snygg vidvinkel för landskapsbilder, och det borde bara vara att låsa upp den möjligheten i appen. Det hade gett One Action en extra funktion helt gratis.

Android One-gränssnittet är enkelt och genomtänkt. Kameran för actionfilmning är också den superlätt att använda, men inte lika väl genomtänkt.

Omdöme

Trots att just actionkameran i Motorola One Action inte riktigt övertygar så gillar vi telefonen. Den är snabb och välbyggd, har godkänd batteritid, smidigt gränssnitt och inga påtagliga nackdelar. Den fotar nästan lika bra som Motorola One Vision, har en extra om än inte perfekt filmkamera, och kostar ändå snäppet mindre.

Specifikationer

Produktnamn: Motorola One Action

Testad: September 2019

Tillverkare: Motorola

Systemkrets: Exynos 7 Octa 9609

Processor: 4st Cortex-A73 2,2 GHz + 4st Cortex-A53 1,6 GHz

Grafik: Arm Mali-G72 MP3

Minne: 4 GB

Lagring: 128 GB, plats för micro sd upp till 256 GB

Bildskärm: 6,3 tum ips, 1080x2520 bildpunkter

Kameror: 12 MP + 2 MP djupsensor + 16 MP vidvinkel actionkamera med lad bak, 12 MP fram

Anslutningar: Usb 2.0 typ c, 3,5 mm headset

Kommunikation: 2g, 3g, 4g (Cat 6), 208.11a/b/g/n/ac (wifi 1-5), bluetooth 5.0, a-gps, galileo, nfc

Operativsystem: Android 9.0

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, dubbla sim (standby)

Batteri: 3 500 mAh, 11h 20min webbvideo (wifi), 13h 15min blandad användning (4g), ca 19h samtal (3g)

Storlek: 16 x 7,1 x 0,9 cm

Vikt: 176 gram

Rek. pris: 2 990 kr

Prestanda

Antutu Benchmark: 149 810 poäng

Geekbench 5: 1 306 poäng

3dmark Ice Storm Unlimited: 23 528 poäng

3dmark Sling Shot Extreme: 1 355 poäng

Goda prestanda

Mycket lagring för pengarna

Extra mycket skärm

Android One

Actionkameran imponerar inte

Kan ej ta vidvinkelfoton

Låg volym i hörlurar