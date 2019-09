Spelutgivaren EA har via ett inlägg på Medium meddelat att de nu ger sig in i molnbaserad gaming. Det hela inleds med ett första tekniskt streamingtest som EA nu söker användare till.

Under testet ska EA undersöka belastning på olika sätt i hopp om att ta fram en så kvalitativ tjänst som möjligt.

EA:s teknikchef Ken Moss skriver att företaget jobbar för att använda Amazon Web Services och det offentliga molnet för att göra EA:s framtida streaming så bra som möjligt, även för ostabila nätverk och ojämna hastigheter.

Under testet kommer det gå att spela Titanfall 2, Fifa 19, Need for Speed Rivals och Unravel. Är du sugen går det att anmäla sig här.

Eftersom att det enbart handlar om ett första tekniskt test så finns det inga uppgifter om eventuellt namn, pris eller datum för en fullskalig streamingtjänst.