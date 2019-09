Audi har i samband med Frankfurtsalongen visat upp sin nya, futuristiska konceptbil Audi Ai: Trail Quattro som är framtagen för att vara både självkörande och kunna köras offroad. Enligt Audi handlar konceptet om att "upptäcka naturen" snarare än att dra fram snabbt på motorvägen.

Bilen är utvecklad för att ha självkörning på upp till nivå 4, den högsta nivån på den standardiserade internationella skalan, och ska inte kräva någon assistans av föraren men är begränsad till särskilda områden som motorvägar och stadskärnor med rätt infrastruktur.

Gällande offroad är den automatiserade körningen mer osäker, där nivå 3 skulle kunna vara möjlig vid särskilda fall och låga hastigheter. Assistanssystemet med kamera, laser, ultraljud och radar kan däremot hjälpa till att optimera stabilitet och säkerhet även när föraren kör själv.

Hela bilens passagerarutrymme för upp till fyra passagerare är inglasat för att ge en känsla av rymd och god sikt runt omkring. Utöver sidorna och framtill ger nästan hela taket från vindrutans överdel till bakspoilern en fri sikt. Till skillnad från många andra elbilar finns inte någon stor skärm i instrumentpanelen utan fokus är tänkt att helt ligga på naturen.

Audi Ai: Trail Quattro är utrustad med fyra elmotorer och fyrhjulsdrift. Det stora batteriet ska ge en räckvidd på 40 till 50 mil på vägar och enkel offroad-terräng medan bilen på tuffare underlag kan nå 25 mil. Maxhastigheten ligger på 130 km/h på väg.

Bilen är 4,15 meter lång och 2,15 meter bred med en takhöjd på 1,67 meter och 22-tumshjul med 850 mm däck. Markfrigången på hela 34 centimeter gör att fordonet kan dra igenom vattensamlingar på över en halvmeters djup.

Däckdesignen har en stöttande struktur som gör att däcken själva utöver fjärdringen ger ytterligare 60 millimeters fjädringsväg. Däcken har även sensorstyrd lufttrycksreglering där optiska sensorer och en elektronisk stabilitetskontroll kan analysera vägförhållandet och justera lufttrycket därefter.

Karossen är sedan en blandning av stål, aluminium och kolfiber. Ihop med batteriet väger fordonet enbart 1 750 kg. I bakluckan finns lastutrymme med fästband och den bakre stötfångaren har ytterligare plats för packning och utrustning.

Istället för halvljus och helljus använder Audi Ai: Trail Quattro fem rotorlösa, triangelformade, drönare som kan landa på takräcket eller direkt på bilens tak. De flygande drönarna kallas för Audi Light Pathfinders och kan flyga framför bilen och belysa vägen för att ersätta strålkastare. Kameror kan även överföra video via wifi till förardisplayen.

De andra konceptbilarna som Audi visade upp vid tillfället är Aicon, AI: Me och AI: Race. Ihop med AI: Trail är de fyra elbilar gjorda för specifika användningsområden och tanken om att föraren ska kunna leasa någon av de specaliserade modellerna från en “Audi on demand”-pool under en begränsad period beroende på vilket behov som finns.