Häromdagen lanserade Apple en ny speltjänst med namnet Apple Arcade, något som fått Google att svara med en liknande tjänst.

Under måndagen lanserades Google Play Pass, en ny prenumerationstjänst för appar och spel på Google Play. För fem dollar per månad får användarna tillgång till 350 populära appar och spel, däribland Stardew Valley, Terraria, Monument Valley, Knights of the Old Republic, Facetune och AccuWeather.

Så här ser den första trailern för tjänsten ut:

Precis som fallet är med Apple Arcade ska spelen som ingår i Google Play Pass vara reklamfria och inte innehålla extra innehåll som man kan köpa för riktiga pengar. Den stora skillnaden är att spelen i Apples tjänst är exklusiva, medan Google valt att satsa på redan lanserade titlar.

Till en början kommer Google Play Pass endast vara tillgänglig i USA, men tanken är att den ska lanseras i fler länder med tiden.