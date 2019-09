Toyota jobbar på en ny typ av bil som de vill ska kunna köra för evigt, rapporterar Bloomberg.

Tekniken bedömmer företaget fortfarande är många år bort men de har kommit en bit på vägen i form av en ny Prius-prototyp som testats sedan juli.

Bilen är nära på helt täckt av små solpaneler från Sharp som är stora som vykort. Eftersom panelerna endast är 0,03mm tunna begränsas de inte av bilens kurvatur utan kan fastäs nära på över allt. Solpanelerna kan sedan ladda bilen medan den körs.

Enligt Toyota kan prototypen just nu köra fyra dagar i veckan och max 50 kilometer per dag utan att behöva kopplas in för att ladda ström.

Målet är att den i framtiden ska kunna köra helt på solenergi utan att någonsin behöva kopplas in.