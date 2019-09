Ikea har hittat en samarbetspartner, Svea Solar, och lanserar nu sin helhetslösning för solpaneler på den svenska marknaden. Solstråle, som den heter, finns sedan tidigare i Belgien, Italien, Nederländerna, Polen och Tyskland.

Från och med i dag kan Ikea Family-medlemmar i storstadsregionerna kring Stockholm och Göteborg och i Skåne beställa Solstråle och senare i höst ska tjänsten täcka 95 procent av landet. Du beställer direkt på Ikeas webbplats, där du fyller i uppgifter om ditt hem och får en offert från Svea Solar.

Ikea har två paneltyper med olika priser, Solstråle Basic och Plus. I det prisexempel företaget anger för 18 paneler (täcker cirka 30 kvadratmeter) kostar Basic 89 200 kronor och Plus 100 900 kronor innan avdraget för statligt bidrag på 20 procent av kostnaden. Då får du ut cirka 4 850 respektive 5 500 kilowattimmar per år enligt Ikeas uppskattningar.

I ett pressmeddelande skriver Ikea att en kundundersökning har visat att 54 procent av svenska husägare funderar på att skaffa solceller, och miljö och driftkostnad är de viktigaste skälen.