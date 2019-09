En 19-åring i Ohio, USA har dömts till 15 månaders fängelse för att ha varit involverad i ett så kallat "swatting"-larm till polisen som ledde till att en 28-årig man i Kansas dog i december 2017, rapporterar CNN. 19-åringen var en av totalt tre anhållna.

“Swatting” är fenomen som går ut på att falsklarma polisens insatsstyrka hem till en person genom att säga att en allvarlig situation pågår där, som ett mord eller ett gisslandrama.

Enligt utredningen ska 19-åringen ha uppmanat en av de andra anhållna personerna att ringa in falsklarmet efter att ett bråk uppstått online under en match i Call of Duty: WWII. 19-åringen ska själv inte ha varit involverad i bråket.

Under bråket ska en av parterna ha givit ut sin adress som sedan användes för swattningen. Adressen ska dock ha varit falsk och lett till att en 28-årig man som inte var involverad i situationen sköts till döds av polisen.

19-åringen har erkänt, och döms nu till 15 månaders fängelse för stämpling, alltså att förmå någon annan att utföra ett brott och för att ha försökt förhindra utredningen.

Mannen som ringde in falsklarmet dömdes tidigare i år till 20 års fängelse.

Den tredje anhållne personen har erhållit amnesti i utbyte mot att ha uppfyllt vissa kriterier enligt vad som i USA kallas för Deferred prosecution.

Den amerikanska federala åklagaren Stephen McAllister har i ett meddelande uppmanat gamers att ha uppsikt i sitt community för att få “swatting” att upphöra.