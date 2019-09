Nu har även Rockstar Games gjort som EA och Ubisoft och släppt en egen spelplattform, Rockstar Games Launcher. Plattformen används för att köpa och spela Rockstars spel.

Tjänsten uppptäcktes först av flera GTA och Red Dead Redemption-fans som uppmärksammade tjänsten via Twitter rapporterar Kotaku.

Än så länge finns enbart sju titlar tillgängliga via plattformen. Bully: Scholarship Edition, Max Payne 3: Complete Edition, L.A. Noire: Complete Edition, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City, Grand Theft Auto: San Andreas och Grand Theft Auto 5: Premium Edition,

Rockstar Games Launcher krävs nu för att spela dessa spel.

Övriga Rockstar-spel saknas än så länge.

Laddar du ner Rockstar Games Launcher kommer den be dig läsa av din PC för att hitta Rockstar-spel du redan äger. Även sparfilerna för spelen kommer överföras och du kan länka ditt Rockstar Social Club-konto för att spara via molnet. Spelen uppdateras automatiskt via tjänsten.

Rockstar Games Launcher är gratis och just nu ingår en kostnadsfri version av Grand Theft Auto: San Andreas.

Om det här innebär att den omryktade PC-versionen av Red Dead Redemption 2 närmar sig återstår att se.

