Testad produkt: Samsung Galaxy Note 10

Pris: Från 9 799 kronor hos Prisjakt | Se operatörernas bästa pris i vår jämförelse här!

Samsung överraskade i somras med lanseringen av senaste generationen Galaxy Note. Det blev inte bara en ny lur, utan två. Vi testade ganska omedelbart det stora och mest maxade flaggskeppet Galaxy Note 10 Plus. Nu har turen kommit till lillesyskonet som kort och gott heter Galaxy Note 10.

Det är givetvis fortfarande frågan om en premiummobil på alla sätt, med tunga specifikationer och högt pris. Samsungs rekommenderade prislapp ligger på 10 790 kronor, och det är få butiker som säljer den för som mest några hundralappar lägre än så.

Det mesta som skiljer Note 10 från Note 10 Plus utgår från formatet. Det här är en kompaktare telefon, med lägre vikt och ett bekvämare grepp för den som har lite mindre händer. Storleksmässigt placerar den sig ungefär mitt emellan en Samsung Galaxy S10 och en Galaxy S10 Plus, medan Note 10 Plus är störst av dem alla.

En storleksjämförelse: Galaxy Note 10 Plus, Galaxy S10 Plus och Galaxy Note 10

Mindre, men fortfarande stor

Det gör också att skärmytan är mindre, 6,3 tum med 19:9-bildförhållande, mot 6,8 tum för Note 10 Plus. Även här sitter ett påtagligt kamerahål centralt placerad i ovankant, och eftersom hela telefonen är lite mindre ser denna förhållandevis lite större ut. Det är fortfarande en rejäl skärm, men tack vare tunna kanter, speciellt på långsidorna, håller den nere yttermåtten.

Därför är det lite av en besvikelse att Note 10 bara har en 1080p-skärm. Det är inget vi brukar klaga på, det ger fortfarande punkttäthet på över 400 pixlar per tum och vi ser bara skillnad på extremt nära håll eller med vr-glasögon. Men det känns som en märklig nedgradering. Galaxy S10 med mindre skärm har till exempel fortfarande 1440p-panel.

Skärmen har för övrigt många fina egenskaper, en färgstark amoled med riktigt maxad ljusstyrka, stort färgomfång och stöd för hdr10+. För den som är en kräsen fotoentusiast fallerar skärmen dock på en punkt. Den har rätt så höga Delta E-värden, det vill säga enskilda avvikelser från originalfärger. Det är inget som märks för mediekonsumtion och vardagsanvändning, men kan påverka exakthet i hudtoner och andra nyanser för förhandsvisning av tagna bilder.

Pennan sitter tryggt i sin hållare i bottren, och laddar sitt batteri när den är dockad.

Smart penna, smarta funktioner

Frågan är om en mindre skärm är något som en Galaxy Note-fan är intresserad av. Det är ju trots allt skärmen, och att använda den med medföljande pennan, som är det stora dragplåstret med Note, och att ha mindre yta att jobba på blir i enstaka situationer lite bökigt. I årets två modeller är pennan mer intressant än någonsin, med inbyggda sensorer och riktigt batteri som gör den till en fjärrkontroll med vift-gester du kan göra i luften. I alla fall efter att ha övat ett tag, en del av dem kan vara knepiga att få till.

Som alltid är det smockfullt med funktioner och smarta egenskaper. Note 10 har snabb ultraljuds-fingeravtrycksläsare under skärmen, ett par av marknadens bästa stereohögtalare, stöd för Wifi 6 vilket Samsung och Apple fortfarande är ensamma om, snabbast möjliga lte, stöd för ant+ och mycket mer.

Till det yttre är Note 10 förutom måtten identisk med Note 10 Plus, med samma slimmade ip68-klassade chassi, dubbla glas med böjda kanter, minimala blankpolerade aluminiumrand på långsidorna och platta kortsidor. Baktill sitter en inte alltför utstickande kamera i övre vänstra hörnet. Du kan ha Galaxy Note 10 liggande på ett bord utan att den vickar irriterande som en del konkurrerenade flaggskepp i år.

Samsung Galaxy Note 10 har en klar fördel framför Note 10 Plus, den är betydligt smidigare att greppa och väger mindre.

Bortplockad knapp

Annat värt att notera är att årets Note-modeller har borttagen hörlursutgång utan numera hänvisar till usb c-porten för audio, och ingen separat Bixby-knapp. Samsungs digitala assistent startas istället med ett långtryck på på-knappen. Föredrar du Google Assistent hittar du den med ett långtryck på hem-ikonen i skärmnavigeringen.

Den har också exakt samma två färgval, Aura Black som är pianolacksvart med en vagt oljigt skimmer, och Aura Glow, en ljust blå ton med kraftigt regnbågsreflekterande yta som gör att den kan få lite vilken färg som helst beroende på ljusförhållanden. En tredje laxrosa modell finns också, men den säljs inte i Sverige.

Note 10 har även den nya systemkretsen Exynos 9825 med sju nanometers processorteknik och ett litet lyft i prestanda jämfört med processorn i Galaxy S10, men bägge ligger fortfarande lite efter Snapdragon 855. I gengäld brukar Exynos-kretsar vara extra strömsnåla, och det stämmer även för Exynos 9825.

Samsung Galaxy Note 10 ser ut att sakna två av Plus-modellens kameror, men det är i själva verket bara en, en ToF-baserad 3d-kamera med vga-upplösning som sitter monterad i två "hål".

Några nedgraderingar

Note 10 har ett 3 500 mAh batteri, vilket är betydligt mindre än de 4 300 som sitter i Note 10 Plus. Den har förvisso mindre skärm att driva och lysa upp, men det blir ändå en snäppet kortade batteritid överlag, fortfarande bra men inte längre extra bra. Du får samma snabbladdare, samt trådlös laddning med stöd för omvänd laddning, så att du kan dela med dig av energi till andra telefoner eller tillbehör med qi-stöd.

Note 10 är snålare på en punkt: minnet. Den har för det första lägre ram-minne med 8 gigabyte istället för 12. Vi märker inte av någon prestandaskillnad på grund av det, men det kan finnas enstaka situationer där det hade varit bra med lite extra ram, som vid snabb växling mellan många tunga appar. Du får också bara ett alternativ för lagringen, 256 GB Flash av snabb ufs 3.0-typ. Och Samsung har bantat bort sd-kortläsare på Note 10, så det går inte att själv köpa till mer.

Sista skillnaden mellan Note 10 och Note 10 Plus hittar vi i kameran. Bägge har samma fotosensorer, en huvudkamera med ställbar bländare, en för vidvinkel och en för telefoto. Den levererar högklassiga foton i de flesta situationer inklusive sena kvällar, och har riktigt imponerande videostabilisering och en smart zoom-mikrofon som kan filtrera ut ljud på sidorna och fokusera på det som är i bild.

Gränssnittet är samma som i resten av årets Samsung-mobiler, plus extrafunktioner för pennan. En del funktioner, som Edge-menyn och ett par pennfunktioner blir lite pilligare att hantera på den mindre skärmen jämfört med Galaxy Note 10 Plus.

Här får du inte den ToF-sensor som Note 10 Plus har. ToF är kort för Time of Flight och är en extra snabb och precis teknik för att 3d-scanna omgivningen. Den kan hjälpa till med allt från autofokus och djupinformation för bokeh-effekter, till AR-applikationer. Livefocus-funktionerna i Note 10 är också mycket riktigt lite mindre rappa, speciellt för video.

Omdöme

Note 10 är fortfarande en toppentelefon, med design, funktioner, bild och ljud i världsklass. Och prestandan går inte av för hackor den heller. Men de saker som Samsung kompromissat bort, som sd-kortplats och extra ram-minne känns onödigt snåla. Fick det verkligen inte plats, eller är det också en fråga om att pressa priset från jättedyr till fortfarande dyr?

Specifikationer

Produktnamn: Samsung Galaxy Note 10 SM-N970F/DS

Testad: September 2019

Tillverkare: Samsung

Systemkrets: Exynos 9 Octa 9825

Processor: 2st Exynos M4 2,73 GHz + 2st Cortex A75 2,4 GHz + 4st Cortex A55 1,95 GHz

Grafik: Mali G76 MP12

Minne: 8 GB

Lagring: 256 GB

Bildskärm: 6,3 tum amoled, 1080x2280 bildpunkter

Kameror: 12 MP + 12 MP telefoto + 16 MP vidvinkel med led bak, 10 MP fram

Anslutningar: Usb 3.1 typ c med displayport

Kommunikation: 2g, 3g, 4g (cat 20/13), 802.11a/b/g/n/ac/ax (wifi 1-6), bluetooth 5, a-gps, Galileo, ANT+, nfc

Operativsystem: Android 9.0 med One UI

Batteri: 3 500 mAh, 15h 45min webbvideo (wifi, hög ljusstyrka), 17h 30min blandad användning (4g, låg ljusstyrka), ca 19h samtal (3g)

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, dubbla sim (standby), vattentålig (IP68), trådlös laddning (pma, qi), omvänd trådlös laddning, styluspenna med fjärrkontroll

Storlek: 15,1 x 7,2 x 0,8 cm

Vikt: 198 gram

Rek. pris: 10 790 kr

Pris: Från 9 799 kronor hos Prisjakt.

Prestanda

Antutu Benchmark: 354 638 poäng

Geekbench 5, cpu: 2 373 poäng

3dmark Ice Storm Unlimited: 53 269 poäng

3dmark Sling Shot Extreme: 5 024 poäng

Kompakt och bekväm

Bra prestanda

Hög ljud- och bildkvalitet

Många smarta funktioner

Ingen minnesexpansion

En hel del onödiga appar

Hörlursuttaget borta

Fortfarande högt pris