Postunionen har under en extrakongress i Geneve fattat beslut om att minska fraktstödet till kinesiska e-handlare. Aktörer som Alibaba och Wish har i flera år dragit nytta av fraktsubvensioneringar som de fått rätt till via FN:s Världspostförening.

I fortsättningen kommer bland annat Sverige och andra länder kräva att den som tar emot ett internationellt paket ska stå för 70 procent av fraktkostnaden.

Svensk Handel skriver i ett pressmeddelande att de välkomnar beslutet.

– För svenska handlare är förändringen viktig. Det vore absurt att fortsätta att subventionera världens mest konkurrenskraftiga e-handelsnation. Kina är med och leder utvecklingen inom e-handeln men har fått lika stort fraktstöd som länder som Kuba och Gabon, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel, i pressmeddelandet.

Enligt en undersökning gjord av Copenhagen Economics för Svensk Handel har e-handelspaket som väger upp till 2 kg haft en i genomsnitt 57 procent dyrare frakt om de skickats mellan handlare och kund i Sverige, jämfört med om handlaren är i Kina och kunden är i Sverige.

Rapporten visade också att den subventionerade frakten kostade Postnord 100 miljoner kronor under 2017, motsvarande 19 procent av företagets vinst.