Google låter via sin blogg meddela att det nu går att använda Google Assistent med spelkonsolen Xbox One, detta tack vare en betaversion av den nya mjukvaran Xbox Action for Google Assistant.

Med hjälp av Googles röstassistent kan du till exempel säga till din Xbox vilket spel som ska startas eller stängas, justera volymen, spela in video eller ta skärmdumpar. Du kan även starta appar som Youtube eller Netflix om så önskas. Det enda som krävs är att du har en enhet med Android eller en av Googles smarta högtalare.

En lista över tillgängliga kommandon och instruktioner för hur du ska installera Xbox Action for Google Assistant finns i tråden Get started with Xbox for Google Assistant på Reddit.

För tillfället är engelska det enda språket som stöds, men förhoppningsvis kommer stöd för fler språk så småningom. Något besked om när den skarpa versionen släpps har i skrivande stund inte lämnats.