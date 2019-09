Cloudflare, en gigant på internet som tidigare huvudsakligen har riktat sig mot företag, har de senaste åren även tagit några trevande steg på konsumentmarknaden. Det började med dns-tjänsten 1.1.1.1 som konkurrerar med bland annat Google om snabba och säkra domännamnsuppslagningar.

I våras presenterade företaget Warp, en egen vpn-tjänst som i princip ska åka snålskjuts på företagets interna trafik mellan servrar runt om i världen och därmed kan vara gratis. Den skulle släppas i juli var det tänkt, men tekniska hinder gjorde att lanseringen drog ut på tiden.

Nu har den dock släppts, och vem som helst kan aktivera den via 1.1.1.1-appen på IOS och Android. En premiumversion kallad Warp Plus kostar 45 kronor i månaden och ger högre hastighet genom att hitta genvägar via Cloudflare-nätverket.

Warp skiljer sig från många andra vpn-tjänster genom att inte erbjuda val av plats. Du kan alltså inte låtsas vara någon annanstans i världen för att till exempel se tv som inte finns hemma. Dessutom döljer den inte din ip-adress från slutdestinationen, bara från mellanhänder som ett öppet trådlöst nätverk du sitter på. Integritetsskyddet Warp kan ge handlar alltså om att skydda dig från spionage på vägen, inte om att göra dig anonym för de servrar du besöker.