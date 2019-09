Oneplus har nu presenterat sin allra första tv-apparat, Oneplus TV Q1. En 4k QLED-tv på 55 tum som kommer med quantum dot color och stöd för Dolby Vision såväl som HDR10+.

This is the #OnePlusTV pic.twitter.com/i4C60ZfCvI