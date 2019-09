Privatleasing har blivit ett populärt sätt att ha bil, men Tesla har saknat ett eget privatleasingerbjudande för svenska kunder – fram tills nu.

Leasingtagaren kan välja mellan en Tesla Model 3 Standard Range Plus eller en Long Range, över två, tre eller fyra år, och med körsträckor på från 1 500 mil per år upp till 3 000 mil per år.

Billigast per månad blir en Model 3 Standard Range Plus över fyra års avtalstid och maximala 1 500 mil per år. Då landar priset på 5 874 kronor per månad. En Long Range leasas från 7 525 kronor per månad.

En Standard Range Plus med 1 500 mils körsträcka per år och den mer vanliga avtalstiden tre år kostar 6 395 kronor i månaden.

I leasingpriset ingår svart klädsel, vit lack, autopilot i sitt grundutförande och vinterdäck (som inte går att välja bort). Andra färger och större fälgar kan köpas till, liksom dragkrok. Den senare kostar 200 kronor i månaden extra.

Leasingavtalet kräver en kontantinsats på 15 000 kronor. Här hittar du mer information.