Testad produkt: Hövding 3.0

Pris: Från 2 895 kronor hos Prisjakt.

Sedan 2011 har svenska Hövding försett oss med halsburna airbags som vill vara ett alternativ till traditionella cykelhjälmar. Hövding använder avancerade algoritmer för att analysera våra rörelsemönster och ska på så vis kunna blåsas upp blixtsnabbt när cykelolyckan är framme.

Hövding är i mångt och mycket en urban produkt, särskilt lämpad för medvetna stadscyklister som vill kunna navigera längs trafikerade gator och torg utan att förstöra frisyren. Företaget hänvisar också till en Stanford-undersökning som fastställt att Hövding är åtta gånger säkrare än en traditionell hjälm – bland annat genom att vara både tjockare och mjukare – vilket ska minska risken för hjärnskakningar och andra huvudskador. Den täcker också en större del av huvudet.

Vi kraschtestar Hövding 3

Den här videon visar hur det ser ut när Hövding 3 löses ut.

Hösten 2019 är det version 3 som lanseras, och den bjuder på flera intressanta nyheter. Ökad komfort, längre batteritid och bluetooth-koppling med tillhörande app för Android / IOS är några av dem. Med ett tydligare teknikfokus fann vi på M3 det lämpligt att ta in ett exemplar av Hövding 3 för test. Vi lade hjälmen på hyllan, knäppte på oss airbag-kragen och gav oss ut på cykeltur.



Innan du kan använda Hövding 3 behöver du trä på det medföljande skyddet i funktionstyg.

Bekväm – om du har rätt cykel

Med hjälp av en dragkedja får vi Hövding på plats runt nacken. Grundstorleken fungerar bra för oss och vi behöver inte justera det steglösa hjulet ytterligare. Kragen väger 800 gram, och det mesta av vikten är förlagd till teknikmodulen som hänger på baksidan. Tyngden besvärar oss inte nämnvärt – mer störande är känslan av att inte kunna böja huvudet ordentligt. Hövding är optimerad för rakryggad, sävlig stadscykling och kan vara besvärlig för framåtlutade cyklister med racermodell att använda.

En grön lampa vid spännet avslöjar att Hövding är aktiverad och redo att skydda oss.

En ljudtrudelutt hörs när vi aktiverar spännet, som talar om att Hövding nu är påslagen och redo att lösas ut om vi skulle ramla med cykeln. Vi försöker vifta bort känslan av att ha en bombkrage runt halsen (ni som sett kultfilmen Battle Royale förstår) och ger oss till sist iväg. Även om Hövding menar att vi kan röra på huvudet precis som vanligt utan risk för aktivering kommer vi på oss själva med att undvika gropiga partier i vägen, särskilt höga trottoarkanter och liknande.

När Hövding väl lösts ut blir den obrukbar – och du får själv kolla med ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen täcker en ersättningsenhet. Enligt företaget är de flesta aktörer medgörliga på den punkten, och man uppmuntrar även till införskaffande av självriskeliminering via Solid.

Hövding 3 väger 800 gram.

Efter trekvart på sadeln har vi nästan glömt att vi bär på närmare ett kilo extra runt halsen. Lite svettigt blir det, men det är verkligen det enda vi kan klaga på i bekvämlighetsväg. Det mer psykologiskt relaterade obehaget har försvunnit och vi har börjat cykla som vanligt utan att tänka på det.

Berättigade tekniska lösningar

Att bluetooth-synka Hövding med telefonen går plättlätt. Den tillhörande appen stoltserar inte med några onödiga funktioner. Vi får rättfram information om hur långt vi cyklat, hur miljövänliga vi är som cyklar istället för att ta bilen och kan jämföra statistik på såväl global- som Sverigenivå. Appen är skandinaviskt snygg, avskalad och pedagogisk och vi uppskattar den med en gång.

Vi kan också lägga till ICE-kontakter från vår telefonbok. ICE står för In Case of Emergency, och låter Hövding skicka notifikationer till våra utvalda kontakter om enheten löses ut vid en cykelolycka. Förhoppningsvis kommer du inte att behöva dra nytta av funktionen, men det är förstås ett stort plus att den finns där.

I Hövding-appen hittar du grundläggande information om din cykling, men kan också utse kontakter som ska meddelas om du vurpar med cykeln.

En ständigt närvarande notifikation i mobilen aviserar Hövdings batteristatus. Airbag-kragen ska gå att använda i upp till 14-16 timmar innan den behöver laddas igen. Även om vi inte hunnit cykla så länge har vi fått goda indikationer på att detta stämmer. På teknikmodulens undersida sitter ett uttag för usb-c-laddning och även en knapp du kan trycka på för att kolla batteristatus på analog väg.

Allt som allt känns Hövdings tekniksprång ganska vettigt. Visst, hade vi fått önska fritt hade vi gärna sett att ännu mer information sparades om varje cykelpass, kanske till och med i form av en kartvy. Men samtidigt är det sådant som din vanliga träningsapp borde greja utan problem.

Högt pris och begränsningar

Hövding 3 är inte billig. Närmare 3 000 kronor får du punga ut för en produkt som bara kan aktiveras en gång. En påkostad cykelhjälm, testad efter konstens alla regler, kostar drygt en tredjedel av det. För att Hövding ska berättiga sitt höga pris bör du vara en flitig cyklist. Kanske pendlar du till jobbet?

Det finns många om och men som behöver besvaras för att ta reda på om Hövding är rätt för dig. Företaget har en väl utbyggd faq-sida med svar på alla tänkbara frågor. Där får vi exempelvis reda på att vi inte kan ta med Hövding på flyget – vare sig incheckad eller som handbagage. Vi uppmanas att inte använda den för extremcykling, elsparkcykelåkande eller om vi har punkarfrisyr.

Den som cyklar mycket (men inte ramlar särskilt ofta) och faller inom ramen för Hövdings ändå rätt generösa förutsättningar för användning kan absolut vilja ta sig en närmare titt på Hövding 3. Förbättringarna, särskilt de rent tekniska, är avsevärda gentemot tidigare modeller. Nu väntar vi bara på att företaget ska ta fram en modell för elsparkcyklar!

Omdöme

Hövding 3 är lite av en nischprodukt som blir mer värd ju oftare du cyklar. Vi imponeras av hur bekväm och lättanvänd den är, och bluetooth-kopplingen till smartphonen känns relevant och välutförd. Den höga prislappen svider något, men samtidigt är vi villiga att lägga lite extra pengar på att skydda det viktigaste vi har.

Specifikationer

Produkt: Hövding 3.

Tillverkare: Hövding.

Vad: Cykel-airbag med bluetooth.

Vikt: 800 gram.

Anslutning: Usb-c.

Trådlöst: Bluetooth.

Aktiveringstid: 0,1 sek.

Batteritid: 14-16 timmar.

Övrigt: Tillhörande Hövding-app för statistik och ICE-kontakter.

Rek.pris: 2 995 kronor.

Välsittande och justerbar.

Bra smartphone-synk.

Lättanvänd.

Viss begränsning i huvudrörlighet.

Blir lite svettigt efter ett tag.

Hög prislapp.