I slutet av förra året presenterade Activision sin första mobilversion av populära förstapersonsshootern Call of Duty, och efter periods betatestande har spelet nu släppts i skarp version för Android och IOS.

Call of Duty: Mobile har både traditionella multiplayerbanor med lag i matchtyper som ”team deathmatch” och ”search and destroy”, men också ett battle royale-läge med upp till 100 spelare som slåss om att bli herre på täppan. Det senare är så klart ett försök att ta sig an Fortnite och Playerunknown’s Battlegrounds.

I betatestet ingick en speltyp där du ställs mot zombies, och den nämns också i beskrivningen på App Store, men finns inte i själva spelet. Det är möjligt att Activision har valt att släppa den som ett tillägg till exempel i samband med Halloween.

Spelet är gratis men har så klart en massa köp-i-appen för ”COD Points”, spelets valuta med vilket du kan låsa upp nya utstyrslar, vapen och annat.