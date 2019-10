Googles utvecklare ska nu försöka stoppa ett potentiellt säkerhetshot mot användare i webbläsaren Chrome.

Företaget har under åren drivit användare mot https, den krypterade versionen av webbprotokollet http, genom att bland annat automatiskt testa https när användarna skriver in nya adresser. Men en webbplats vars server använder https kan fortfarande hämta in och visa innehåll från andra servrar som inte gör det.

Det här kallas blandat innehåll och kan utgöra en säkerhetsrisk för användare. Firefox blockerar sedan tidigare sådant innehåll och snart kommer Chrome också göra det, skriver utvecklarna i ett blogginlägg.

Chrome 79 som släpps i december kommer blockera blandat innehåll automatiskt men får en inställning för att tillåta det på utvalda sajter. I Chrome 80 uppgraderas ljud och video till https om det går, annars blockeras det helt. I Chrome 81 får bilder samma behandling.

Från Chrome 81 kan användare därmed lita på att om de ser ett hänglås och adressen börjar på https kommer allt innehåll ha laddats över https.