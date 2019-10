Influencers tar över mer och mer på de sociala plattformarna. Och det finns ingenting som säger att de behöver existera på riktigt. Under onsdagen har Ica presenterat vad man menar är världens första virtuella bebisinfluencer; Elis.

Elis tar sin skepnad som en sex månader gammal bebis och har ett eget Instagramkonto på https://www.instagram.com/bebiselis/. Syftet? Att "dela med sig av sitt liv med allt som hör vardagen till – från matupplevelser och sovstunder till lek och tips från ICA:s experter", meddelar företaget i ett pressmeddelande.

Elis är också tänkt som en marknadsföringsplattform för Icas nya, breddade barnmatssortiment och andra produkter för småbarnsföräldrar.

