Canon har nu presenterat sin nya aktiviteteskamera, Canon Ivy Rec. Kameran på 13 megapixlar kan spela in i Full HD med upplösningen 1080p och upp till 60 bilder per sekund och är tänkt att kunna användas i krävande utomhusmiljöer. Kameran kan klara stötar från upp till två meters fallhöjd och ta undervattensbilder och -filmer på upp två meters djup under 30 minuter.

Canon lovar dessutom att skärmen på kameran inte kan spricka eftersom klämman fungerar som sökare och kan fästas exempelvis på ett bälte, i en väska eller ett nyckelband.

Utöver det har kameran stöd för wifi, bluetooth, microsd-kort, laddning via usb och går att kontrollera via Canons kostnadsfria app Mini Cam. Vikten för kameran ligger på 90 gram.

Canon Ivy Rec släpps i färgerna rosa, grön, grå och blå och finns tillgänglig från och med november. Rekommenderat pris är satt till 129 euro, något svenskt pris har vi ännu inte fått nys om.