Fortnite ligger nere sedan i söndags kväll. I stället sitter hundratusentals spelare nu och stirrar på ett svart hål. Exempelvis har spelets utvecklare Epic Games i skrivande stund en livesändning igång på Twitch. Där sitter 59 000 personer och tittar på det svarta hålet.

Det hela startade med att den meteor som hängt i himlen över kartan i Fortnite till slut slog ner och utplånade allt. Sedan dess återstår bara ett svart hål. Även lobbyn och karaktärs-skärmen har försvunnit och Fortnites officiella konton på sociala medier har tagit bort mycket av sitt innehåll.

RIP Fortnite: Battle Royale FULL LIVE REACTION TO THE END! pic.twitter.com/ifX4CJcnEK

Bland spelarna är den allmänna uppfattningen att det hela beror på att Fortnite kommer släppa sin nya säsong. Förhoppningen är att spelet snart kommer tillbaka och med en helt ny karta för att fira att säsong 11 inleds i spelet.

Sony ska även gått ut med ett meddelande till oroliga användare om att spelet inte försvunnit och att detsamma gäller för de V-bucks (spelets valuta) som spelare tidigare köpt rapporterar The Verge.

I samband med väntan har Fortnite News uppmärksammat att du kan skriva in den berömda Konami-koden (upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger, B, A, start) i spelet för att starta ett Space Invaders-liknande mini-spel där en pizza-slice slåss mot en hamburgare som skjuter ananas framför det svarta hålet. Så, alltid något.

Fortnite Dads all around the World right now pic.twitter.com/260e3SSk9Q