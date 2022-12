Uppdaterad (2022-12-09):

Äntligen: Släppdatum!

Vi kan äntligen konstatera att Blizzards kommande hack'n slash-rökare Diablo 4 har ett släppdatum. Tre år efter att spelet först utannonserats står det klart att den 6 juni 2023 blir ett datum att markera i kalendern för alla som gått och trängtat. Samtidigt släpps också en trailer som du kan se i videon ovan.

Flera utländska spelmedier har fått chansen att prova ett "nästan färdigt" Diablo 4 och tycker mycket om vad de ser. En av dem är PC Gamer vars intryck du kan ta del av här.

Vi på M3 besökte Blizzcon 2019 och fick redan då chansen att prova en extremt tidig version av spelet. Hur mycket som är sig likt sedan dess, men om alla samlade intryck står sig så har Diablo-fans någonting alldeles speciellt att se fram emot i sommar.

Förutom det givna formatet pc släpps Diablo även till dubbla generationer Playstation och Xbox.

LÅNGT tidigare (2019-11-05):

Vi har provspelat Diablo 4

Det var med spänning vi skyndade oss till spelbåsen direkt efter öppningsceremonin på årets upplaga av Blizzcon. Förhandssnacket om både Diablo 4 och Overwatch 2 stämde, men vi alla visste att det förstnämnda skulle dra till sig mest uppmärksamhet. Efter att ha sneglat över axlarna på andra spelares omgångar blev det till sist vår tur att ta oss an ondskan.

Att Diablo IV skulle bli ett mycket mörkare spel hintades det redan om under trailern, men vi trodde aldrig att mörkret skulle bli så här påtagligt. Vi börjar äventyret i en klassisk Diablo-grotta. Förfallna celler, skelettmonster som rusar mot oss och en himla massa loot längs de mörka korridorerna. Men det är när vi ska ta oss ut som det riktiga Diablo 4 uppenbarar sig.

Blod så långt ögat når

Vägen ut från grottan går genom en extremt trång passage som vi tvingas krypa igenom. Helt plötsligt hamnar vi i en stor pöl med blod. Ett kranium flyter långsamt upp mot ytan samtidigt som vår spegelbild reflekteras i blodet som rinner från dödskallen. Tonen är hård, och värre blir det när vi väl lyckats ta oss ut helt.

Vi hamnar på toppen av en avsats och får då riktigt bra översikt över den mörka världen som är Diablo 4. Våldet finns överallt, och det i överflöd. Vi har knappt hunnit klättra ned för klippan förrän vi blir attackerade av horder med monster. Ju närmare vi kommer deras nästen, desto blodigare blir omgivningarna. Allra värst är det i getfolkets kammare, som i det närmaste kan beskrivas som Stockholms blodbad 2.0.

En öppen och uppkopplad värld

Själva världen vi utforskar är mer levande än någonsin. Här finns inte de sedvanliga ”teleportera dig hit eller dit”. Istället anammar Diablo 4 en öppen och sammankopplad värld vi kan utforska precis som vi vill. Under våra första testspelningar följer vi demouppdraget slaviskt. Den tar oss över avsatser och porlande bäckar och avslutas i en fiendeinfekterad grotta – återigen i äkta Diablo-stuk.

Resten av sessionen går åt till att utforska fritt och det är här Diablo 4 lyser jämfört med sina föregångare. Varje gång vi når ett nytt område sker det gradvis. Tidigare nämnda getfolk aviserar att vi närmar oss deras domäner genom enstaka blodspår längs marken, som sedan övergår till genomblodiga offringsaltare längs vägarna. Diablo 4 är dessutom riktigt snyggt tekniskt sett, så förvänta er mer detaljerade (läs: köttiga) omgivningar och karaktärer.

Till och från får vi hjälp med slaktandet av andra karaktärer som plötsligt uppenbarar sig. De visar sig vara spelare från andra demobås som också utför samma sidouppdrag som oss och helt plötsligt känner vi oss inte ensamma i kampen mot ondskan. Enligt Blizzard själva kommer Diablo 4 vara en onlinecentrerad upplevelse, men om detta även gäller konsolversionerna vet vi inte.

Karaktärsklasser för alla smaker

Att utforska det helvete som är Diablo 4 kräver sin kämpe och i den här tidiga versionen av Diablo 4 kan vi spela som tre olika klasser. Den klassiska närstridskämpen som är barbaren passar dig som enbart vill ta striden i närkamp med fienderna. Din bästa vän då blir svärdet som klyver genom monstren så att blodet sprutar åt alla håll. Vill du istället hålla avstånd är det häxan som gäller, då hennes repertoar består av diverse brutala magiattacker.

Vi tillbringade mest tid (läs halva av den totala tiden vi hade med demot) med druiden, som är den bästa av två världar. Druidens starkaste kort är att förvandlas till en björn och mula på med diverse närstridsattacker mot sina antagonister. I sinom tid förlorar denna kraft och blir då till en ”vanlig” varulv, men fortfarande effektiv i närkamp. Och när vi inte känner för att vara närgångna kan vi även dra igång en gigantisk åskattack, eller för all del bussa våra två medföljande husdjursvargar på fienden.

Planera dina drag noggrant

I vanlig Diablo-ordning kan vi inte spamma superattacker hur som helst. Samtliga specialare använder sig av mätare som går ned efter användning och det gäller att planera noggrant. Det stannar inte där; vi måste även tänka på hur vi lägger ut våra erfarenhetspoäng, då vi inte kommer att kunna ta tillbaka de vi redan lagt i färdighetsträdet. Däremot finns det ett separat träd för ”buffar” och liknande.

Vi kunde inte riktigt utforska karaktärsprogressionen då demoversionen startade om sig själv efter en halvtimme. Men våra intryck av de många separata sessionerna är att vi ändå har att göra med ett väldigt lättillgängligt system, både vad gäller att komma in som ny spelare och som återvändande veteran.

Den som väntar på något gott...

Tyvärr var versionen som visades upp på Blizzcon en tidig beta och vi fick aldrig något specifikt datum för lansering. Det enda vi med säkerhet vet just nu är att det släpps (when it’s done) och att formaten är pc, Playstation 4 och Xbox One för tillfället. Men vi längtar redan efter att springa runt helvetet än en gång tillsammans med polare och andra främlingar i något som kan bli det bästa spelet i serien hittills.