”Det ska vara enkelt att upptäcka ny musik” menar Spotify och pekar på pop up-reklamen Brand New Music for You, som talar om för dig när dina favoritartister släpper något nytt. Det handlar alltså om automatiserade rekommendationer baserade på din personliga smak, när du använder appen i mobilen.

"Om detta lyckas kan vi förhoppnings få en del av Google, Facebook och Instagram tilltänkta reklamintäkter” sade Daniel Ek i ett uttalande från Spotifys resultat för andra kvartalet i juli i år enligt Music Business Worldwide.

Foto: Spotify

Brand New Music for You når för närvarande ut till både gratis- och premiumanvändare, men ska nu även kunna styras av skivbolagens egna intressen. Initiativet ska nu först testas i USA. Det kan med andra ord bli så att skivbolagen i viss mån bestämmer vad du som lyssnare kommer att se och höra i appen.

Bra eller dåligt? Det får framtiden avgöra.