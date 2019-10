Mannen som kallar sig Rocket köpte sig en Tesla Model X, med planen att resa runt USA och faktiskt flytta in i sin bil. Med sig fick han också sin kompis Marshall, så nu är de två personer som bor i bilen. Bilen har de utrustad med garderob, en hopvikbar madrass, och andra förnödenheter för ett liv längs vägen.

Sajten Clean Technica har intervjuat kompisarna om livet i en bil, där de bland annat nämner några fördelar med att bo i just en eldriven bil, som att slippa betala för bensin när de reser genom USA, samt funktionen Keep Climate On, som håller kupén varm även vid stillastående utan några direkta utsläpp.

Att bilen är rätt trång för två nämner som en, högst förståelig, nackdel. Även om Tesla Model X är en stor bil blir det inte många kvadratmetrar att dela på två personer.

I videon ovan kan du se Rocket och Marshall själva berätta om att bo i sin bil.