Den 25 oktober släpptes Call of Duty Modern Warfare, den senaste delen i Activisions storsäljande actionserie. Släppet av spelet har dock inte varit helt utan problem.

Xbox One X-användare upptäckte redan under första speldagen en elak bugg som gjorde att spelet frös eller rentav stängde av konsolen helt och hållet, rapporterar Windows Central. Enligt rapporter från spelare online är krascherna centrerade just kring Xbox One X.

Utvecklaren Infinity Ward har utlovat, men än så länge inte leverat, en uppdatering som fixar felet. Nu säger utvecklaren dock att de också tagit hjälp av Microsoft och uppmanar spelarna att vänta på ytterligare uppdateringar. Hur länge framgår dock inte.