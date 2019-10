En av de mest väletablerade sanningarna om dator- och tv-spel är att de precis som böcker och filmer är en form av eskapism. Något att ägna sig åt för att slippa tänka på allt skit som händer i världen, eller för att koppla av efter en jobbig dag. Spelen har till och med frekvent anklagats för att göra oss till antisociala enstöringar med fara för såväl individ som allmänhet. Till eljesta tjockisar utan kompisar. Till skolkande skolsumpare som får ta till Komvux när det oundvikligen blir dags att möta verkligheten.

Några andra som nu får smaka på verklighetssleven är spelutvecklarna. Det e-sportfenomen de själva drivit på utvecklingen av har nämligen gått och blivit politiskt. Med egna superstjärnor som influerar och berör. E-sportuniversumet har inga gränser; hundratusentals spelare över hela världen kan sitta och följa samma Counter Strike-match som under vilket sportevenemang som helst.

Och precis som i fallet med analog sport riskerar konflikter, politiska undertoner och ideologier att bubbla upp till ytan när det minst passar sig. Live, utan filter.

Spola fram till 34.54 för att se själva incidenten.

När Hearthstone-stjärnan Chung "Blitzchung" Ng Wai nyligen utnyttjade en livesänd segerintervju för att visa sina sympatier för demonstranterna i Hongkong ("Liberate Hong Kong! Revolution of our time!") blev spelutvecklaren Blizzards gensvar stenhårt. Inga prispengar och ett års avstängning från professionellt Hearthstone-spel. Livekommentatorerna stängdes också av i ett år.

Responsen från spelarna blev omedelbar och obarmhärtig. Blizzard har översållats med kritik, det pyr av ilska i olika internetforum och företagets sociala kanaler har närmast ockuperats av folk som vill uttrycka sin vrede och avsky mot jättens tilltag. Särskilt det faktum att Blizzard till 4,9 procent ägs av det kinesiska konglomeratet Tencent har väckt frågor och anklagelser om att spelutvecklaren känt sig nödgad att agera så som de gjorde.

Till och med en del av Blizzards anställda anordnade protestaktioner mot sin arbetsgivare. World of Warcraft-prenumerationer sades upp till höger och vänster och hashtaggar med ordet "bojkott" trendade på Twitter.

Först en dryg vecka senare publicerade Blizzard ett uttalande i frågan, där man meddelade att avstängningen skulle justeras ned till ett halvår för såväl "Blitzchung" som för kommentatorerna. Den förstnämnde skulle även få behålla sina prispengar. Den röda tråden i uttalandet var att alla röster har betydelse, men att e-sport och politik inte hör ihop. Blizzard kommer att fortsätta praktisera det regelverket.

Läs också: Spelutvecklare i blåsväder kring Hong Kong-protester

Vad är egentligen drivkraften bakom ett sådant här agerande? En genuin vilja att separera e-sporten från politiksnacket? Rädsla för vad mäktiga investerare på andra sidan jorden ska tycka? Det spelar egentligen inte så stor roll, eftersom "problemets" kärna kvarstår: Det finns ingen direkt lösning.

Ovan: Overwatch, som utvecklas av Blizzard, fick snabbt se den spelbara karaktären Mei anta rollen som demokratisymbol i Hongkong-frågan.

I samma veva var Riot Games (med Tencent som majoritetsägare) snabbt ute och bad sina spelare att tona ned politiksnacket. En annan jätte är Epic Games, som bland annat ligger bakom succén Fortnite. Det företaget ägs till 40 procent av Tencent – men från vd:n Tim Sweeney kom beskedet: Snacka politik om ni vill (se tweet nedan). Förvirrande är bara förnamnet.

Epic supports the rights of Fortnite players and creators to speak about politics and human rights.https://t.co/GWxDjKVjeJ