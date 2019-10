Superduon David Benioff och Daniel Brett Weiss, som ligger bakom dundersuccén Game of Thrones, meddelade idag till Deadline att de hoppar av samarbetet med Disney och den kommande Star Wars-trilogin. Filmens första del som förväntas ha premiär 2020 har med andra ord hamnat i rejält blåsväder.

Duon berättar att de ”älskar Star Wars” men att tiden helt enkelt inte räcker till. Något som också förklaras av att producenterna nyligen tecknat ett mångmiljonavtal med Netflix. Vidare berättar Kathleen Kennedy, direktör för Lucasfilm, att hon inte stängt dörren för framtida samarbete med David och Daniel och hoppas att manusförfattarna känner det samma.

Med detta sagt råder det knappast någon brist på kommande rymdäventyr med både tv-serien The Mandalorian (12 november) och filmen The Rise of Skywalker (18 december) runt knuten.