Idag meddelade The Verge att megasuccén Playstation 4 sålts till inte mindre än 102,8 miljoner glada användare världen över. Detta knuffar ner originalet Sony Playstation från andraplatsen över tidernas mest sålda spelkonsoler för hemmabruk. PS1, eller PS som den också kallades, introducerads i december 1993 och sålde 102,5 miljoner enheter.

Men kvar på tronen, och tämligen ohotad, sitter fortfarande Playstation 2 med sina minst sagt imponerande 155 miljoner. Ska vi även ta med handhållna spelkonsoler så ligger egentligen Nintendo DS tvåa med strax över 154 miljoner sålda exemplar, men också Game Boy / Color med 116.69 miljoner försäljningar.

Försäljningen dalar dock för Playstation, skriver The Verge, som menar att utannonseringen av Playstation 5 är den bidragande faktorn.

Läs också: Playstation 5 släpps år 2020 – allt om Sonys nya konsol

Men än är Playstation 4 inte att räkna bort med kommande stortitlar som nästa veckas Death Stranding (8 november), The Last of Us Part II (försenat till 2020) och förhoppningsvis Ghost of Tsushima.