HBO har nu meddelat att de gjort en full seriebeställning på 10 avsnitt av en prequel till Game of Thrones, House of the Dragon, rapporterar Entertainment Weekly.

Prequelen kommer fokusera på huset Targaryens inbördeskrig och baseras på George R.R. Martins bok Eld & Blod: Historien om Huset Targaryen som släpptes 28 november 2018.

Den nya serien är skapad av George R.R. Martin och Ryan Condal (Hercules, Rampage, Colony) som också skrev det första testavsnittet och kommer leda serien ihop med Miguel Sapchnik som tidigare regisserat några av Game of Thrones mest hyllade avsnitt som Hardhome, Battle of the Bastards och The Long Night.

Sedan tidigare jobbade HBO även på ytterligare en Game of Thrones-prequel med bland annat Naomi Watts som skulle utspela sig tusentals år före händelserna i Game of Thrones. Ett första testavsnitt spelades in men HBO har meddelat att de valt att inte fortsätta med projektet.

Nedan kan du se den fulla teaser-postern för House of the Dragon. När serien får premiär är ännu inte bestämt.