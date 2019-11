Igår visade Xiaomi upp sin nya, Kina-exklusiva smartphone Xiaomi Mi CC9 Pro. Mobilen är världens första att använda en penta-lens kamera med en primärsensor på hela 108 megapixel.

Idag, onsdag, blev det klart att Xiaomi också släpper en av västerländsk variant av mobilen, Xiaomi Mi Note 10. Mobilen lanserades under ett hårdvaruevent i Spanien rapporterar The Verge.

Xiaomi Mi Note 10 använder sig av företagets egna operativsystem Miui ovanpå Android medan Xiaomi Mi CC9 Pro istället använder appar och tjänster som är exklusiva för Kina. Annars är mobilerna hårdvarumässigt likadana.

This is how we define EPIC. #DareToDiscover with #MiNote10 pic.twitter.com/HcmI5RQ9AR