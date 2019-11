En ny lag har införts i Kina som begränsar speltiden för samtliga personer under 18 år.

Barn i landet kommer nu få spela tv- och dataspel i högst 90 minuter per vardag och tre timmar på helgdagar. Inget spelande kommer få förekomma efter klockan tio på kvällen rapporterar The New York Times.

Motivationen bakom lagen ska enligt kinesiska myndigheter vara att förebygga beroendebeteenden runt tv- och dataspel som myndigheterna menar kan leda till närsynthet och dåliga betyg i skolan.

Utöver att kontrollera mängden tid som kinesiska barn får spela läggs också en begränsning på hur mycket pengar de får lägga varje månad på tillägg i spel. Beroende på hur gammal spelaren är kommer spenderartaket ligga mellan 28 och 57 dollar, motsvarande mellan cirka 280 och 570 kronor.

Enligt The New York Times har spelindustrin i stort sett varit medveten om de kommande lagarna och förväntas inte påverkas ekonomiskt. Flera av de stora företagen som Tencent har redan infört egna begränsningar för sina yngre användare.

