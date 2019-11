Dokumenten har läckts via en pågående rättstvist mellan Facebook och företaget Six4Three, där flera dokument med känslig information om Facebook blivit kända, skriver Mashable. Bland annat har det framkommit att Facebook under 2014 övervägde att gå in i dejting-världen med en egen app.

Till slut bestämde företaget sig för att inte göra det. I en annan manöver bestämde man sig också för att begränsa den mängd data man delade med tredje part – men valde ändå att vitlista dejting-appar som Tinder, Bumble och Hinge och låta dessa företag behålla samma datatillgång som tidigare. Med detta kunde de bland annat komma åt information som vänlistor och gillade sidor hos sina användare som loggat in med Facebook.

I september lanserade Facebook slutligen sin egen dejtingtjänst, men ännu inte i Europa.