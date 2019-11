14-åriga Alaina Gassler från Pennsylvania har vunnit 240 000 kronor och förstapriset i Society for Science and the Publics tävling i matematik, tillämpad vetenskap, teknik och ingenjörskonst.

Hon vann med ett projekt som syftar till att stoppa bilolyckor som händer när a-stolparna i bilar skymmer sikten för föraren, skriver Popular Mechanics.

Alaina Gasslers teknik går ut på att placera en liten kamera på utsidan av stolpen, kopplad till en miniprojektor ovanför förarsätet som projicerar bilden från kameran direkt på stolpen. På stolpen fäste hon ett material som bara reflekterar ljuset rakt bakåt. Effekten blir att stolpen ser ut att vara genomskinlig med en viss förvrängning, men bara för föraren.

I framtiden hoppas den unga uppfinnaren byta ut projektorn mot en lcd-panel direkt i stolpen som kan ändra ljusstyrka automatiskt utifrån aktuella ljusförhållanden.