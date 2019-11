Den svenska fotbollssäsongen är kanske slut, men det finns såklart massor av internationell fotboll att titta på fortfarande. Just nu har licenserna för de olika turneringarna och mästerskapen delats ut mellan de olika kanalerna och finns därmed tillgängliga hos olika streamingtjänster. Vi listar var de olika matcherna visas just nu!

EM

Det närmast stundande stora internationella mästerskapet just nu är herrfotbolls-EM, som är utspritt i 13 olika städer i Europa. Just nu delar SVT och TV4 på tv-rättigheterna för fotbolls EM, vilket innebär att matcherna kommer kunna streamas från SVT Play, TV4 Play eller Cmore. När det gäller rättigheterna för damfotbolls-EM 2021 ser det likadant ut i nuläget.

Just nu kostar ett abonnemang med det paket som innehåller de internationella mästerskapen på C more 199 kronor i månaden.

VM

Precis som med Europamästerskapen kommer matcherna i fotbolls-VM för såväl dam- som herrlagen delas upp mellan SVT och TV4. Det innebär att det ser ut som om du kommer att kunna streama en del av matcherna 2022 och 2023 gratis på SVT eller med reklam på TV4 Play, alternativt reklamfritt med ett abonnemang på Cmore. Detsamma gäller för kvalmatcherna.

Allsvenskan

Cmore har numera släppt rättigheterna för svenska herralsvenskan vidare till Discovery, det vill säga Kanal 5 och 8. Det innebär att nästa säsongs matcher kommer kunna streamas på tjänsten Dplay.

Förhandlingar om vem som kommer streama damallsvenskans matcher pågår fortfarande.

Superettan

Spelar ditt lag i Superettan just nu? Det är inte bara vår högsta liga som Discovery nu köpt rättigheterna till, även Superettan kan nu streamas på Dplay från och med 2020.

Champions League

Europas stora mästerskap har länge visats i Viasats kanaler, och kommer fortsätta göra det fram till 2021. Det innebär att vi kan se alla resterande Champions League-matcher i rådande säsong och nästa på Viaplay. För att göra det beöver vi köpa ett Viaplay Sport-abonnemang, som kostar 399 kronor i månaden.

Det är även på Viaplay du kan se damernas Champions League matcher.

Premier League

Viaplay har även lagt rabarber på den brittiska högstaligan. Här kan du se alla Premier League-matcher, förutsatt att du har ett Viaplay Sport-abonnemang.

La Liga

Är du Madridista eller Barcelona-fan? Oavsett vilket av de spanska topplagen ditt hjärta klappar för är det på Cmore du kan se La Liga-matcherna. För det här behöver du ett av deras sportabonnemang som kostar från 199 kronor i månaden.

Serie A

Även högsta ligan i Italien sänds på Cmore. Följ Juventus, Inter, Milan, och mycket mer med ett av Cmores sportabonnemang från 199 kronor i månaden.