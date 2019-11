5. DC Universe Online

Riktigt underhållande free to play-spel baserat på universumet som huserar Batman, Superman och Wonder Woman. Här skapar du din alldeles unika hjälte baserat på olika attribut från olika superhjältar och tar dig an ondskans krafter tillsammans med andra spelare. DC Universe Online är en riktig långkörare, men enligt oss får det ytterligare en dimension när vi kan ta med oss våra hjältebravader vart vi än går, bokstavligt talat om du spelar på Nintendo Switch.

4. Asphalt 9 Legends – lika kul på Nintendo Switch

Racingserien Asphalt har huserat ganska länge på mobiltelefoner och surfplattor. När det kommer som f2p till Switch är det med precis samma adrenalinframkallande gameplay som påminner starkt om den gamla tidens arkadracingspel. Dessutom fungerar det avsevärt bättre på Switch än en mobil eller surfplatta utan tillkopplad handkontroll.

3. Paladins – f2p-spel med stort underhållningsvärde

Fps-f2p-spelet Paladins är ett annorlunda spel som tillhör subgenren "hjälteshooters". Precis som i Overwatch har vi ett stort urval av karaktärer med varierande egenskaper, där alla har sin plats i det lagspel som dominerar spelet. Passar inte den som föredrar solospel, men är du ute efter ett snabbt och underhållande onlinespel är Paladins free to play till Nintendo Switch ett utmärkt val.

2. Tetris 99 – lika gratis som beroendeframkallande

Tetris är förmodligen det mest kända pusselspelet någonsin och har fått ytterligare en dimension i och med Nintendo Switch-versionen. Det spelas som helt vanlig version av det klassiska spelet, med det stora undantaget att vi kastas in i ett "Battle Royale"-läge där vi attackerar 99 andra medspelare. Oerhört beroendeframkallande och helt rätt i tiden.

1. Fortnite – kungen av free to play

På tal om "Battle Royale"-lägen är det väl ingen som undgått fenomenet Fortnite. Det som en gång startade som ett extraläge i ett döende spel har växt sig till att bli ett av de allra mest populära spelen just nu. Och det är inte svårt att förstå varför. Här kan nämligen alla vara med i leken och samtliga upplåsningbara skins och vapen är enbart kosmetiska. Det är precis lika kul på Switch som på andra plattformar.

Dessutom uppdaterar Epic Games detta free to play-spel för jämnan och erbjuder allt från speciella spellägen till live-event, nu senast när spelvärlden upphörde att existera i ett par dagar för att senare återuppstå som Fortnite: Chapter 2. Och bäst av allt – spelet har crossplay mot pc-, mobil- och konsolversionerna.