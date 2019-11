Testad produkt: Motorola One Macro

Pris: 1 990 kronor hos Webhallen.

Motorola har spottat ur sig mobiler i ett rasande tempo under året, alla i budget- eller mellanklass. Fler än vi hunnit med att testa, men vi har lagt lite extra uppmärksamhet på deras Motorola One-serie, som i år blev extra intressant med ett gäng mobiler inriktade på olika typer av användare, framför allt när det gäller kameran.

Till exempel Motorola One Action med inbyggd, vidvinklig actionkamera, Motorola One Vision med stor 48-megapixelkamera till ett pressat pris, och den lite lyxigare One Zoom med extra omsorg lagt på stort zoomonfång och telefotolins. Nu har vi testat kanske den mest nischade modellen av dem alla, Motorola One Macro.

Traditionella funktioner

Den är en högst ordinär men överlag välbyggd och prispressad mobil som kostar precis under 2 000 kronor. Den är byggd i plast med god kvalitetskänsla och snyggt gläns i ytan på baksidan, och framtill är det givetvis glas. Den har bekvämt rundade former, men dess helblanka ytor gör den något svettig att hålla i och den är väldigt mottaglig för smuts och fingeravtryck.

Motorola One Macro kommer i två färger. Den vi testar heter Space Blue.

På tal om fingeravtryck så sitter läsare för det på baksidan – här är det inte fråga om läsare inne i skärmen. Det är bra det, för vi har aldrig sett en särskilt bra sådan i en billigare telefon. Här fungerar den rappt och problemfritt. Den har usb c och en kraftfull monohögtalare i botten och ett 3,5 millimeters hörlursuttag upptill. Finessen i ljudet är kanske inte fantastisk, men volymen är trevligt hög och kvaliteten är klart godkänd, likaså vid telefonsamtal.

Telefonen har stabil men inte direkt bländande åttakärnig processor, 64 gigabyte lagring och 4 gigabyte ramminne. Du kan stoppa in dubbla sim-kort eller ett sim och extra minne i micro sd-format, om du hellre vill ha mer minne. För all vardaglig användning, från webb till kartnavigering och mediaströmning fungerar den problemfritt.

Bättre färger än upplösning

Det beror i och för sig delvis på att den har en lägre upplöst skärm med 720 pixlar på bredden, så det är inte så tungt att driva den. Det märks i vissa lägen som om du vill läsa finstilt text på en webbsida, men annars tycker vi upplevelsen är övertygade.

Den andra, och kanske den snyggare av de två, kallas Ultra Violet.

Skärmen är en ips-panel som kan bli övertygande ljusstark, och färghanteringen är bra för att sitta i en telefon i budgetklass. Vi får nästan srgb-klass på omfånget och låga värden för färgavvikelser. Med skarp svärta levererar den också förvånansvärt hög kontrast. Finesser som hdr-stöd får du inte, men det förväntar vi oss inte av en mobil i denna prisklass.

One Macro är utrustad med ett ordentligt batteri på 4 000 mAh batteri. Med skärmljusstyrkan högt ställd räcker den inte mer än måttligt länge. Nio timmars strömning av Youtube-video är inte dåligt, men för det mesta väntar vi oss lite mer av en telefon med så pass stort batteri. Men kör vi med dämpad ljusstyrka, vilket för det mesta inte är något problem, så räcker den betydligt längre.

Få funktioner och långsam wifi

På ett par punkter hade vi hoppats på lite mer. Telefonen saknar nfc – så vi blir utan ett par funktioner som möjlighet att snabbkoppla bluetooth-prylar, och kan inte använda Google Pay. Stereohögtalare som sitter i några av Motorolas mobiler i år hade också varit välkommet.

Det kanske mest påtagliga som ger budgetvibbar är att vi bara får Wifi 4, det vill säga 802.11n-klas, och kan bara ansluta på 2,4 GHz-band. Och även då går det relativt segt. Det räcker i och för sig bra för att strömma 720p-video, men i vissa andra situationer, som när vi laddar hem appar och sådant som poddar och ljudböcker, så märks det att det går långsamt.

Trots blankhal baksida är luren bekväm att greppa.

Som alltid är det ett rent system med original-Android-upplägg från Motorola, med enbart ett par små tillägg för notifieringar och extra geststyrning. Och en egen kamera-app, vilket ju kan behövas då det just är kameran som är det som sticker ut med denna mobil.

Enkel kamera och en extra närgången lins

Den har en högst ordinär huvudsensor på 13 megapixel som tar godkända bilder så länge ljuset är fördelaktigt, och som faktiskt inte gör bort sig i dunklare ljus inomhus. Den får lite problem med autofokusen, som kan ta upp till en sekund på sig att träffa rätt om det är för mörkt, men slutresultatet är godkänt. Det ser väldigt brusigt ut i sökaren, men fotona ser bättre ut. På nära håll får du också fokushjälp av lasersensor.

Däremot blir vi inte särskilt övertygande av färgåtergivningen som är relativt blek och utan dynamik som ger detaljer i mörka områden. Att förstora ett taget foto eller digitalzooma rekommenderas inte, det blir väldigt snabbt detaljfattigt och suddigt. Kameran har en liten hjälpsensor för djupseende vid bokeh-fotning, och på den punkten gör One Macro ett godkänt jobb.

Telefonen ser ut att ha många fotolinser, men bara två av dessa fotar du aktivt med. En är autofokus-laser, en är led-blix och en är stödsensor för bokeh-foto.

Det som ger telefonen sitt namn är dess separata makro-sensor. Vi har sett ett par mobiler med liknande separat makrolins under året, och kvaliteten på dem har varit varierad. Motorolas makrokamera gör ett stabilt jobb, och tar skarpa närbilder på ner till ungefär 25 millimeters håll. Vi hade gärna vilja på aningen närmre, men det är klart godkänt.

Den kräver dock en stadig hand och tålamod med en långsam autofokus. Och själva sensorn är precis som i Honor 20 Huawei Nova 5T och Xiaomi Mi Note 10 på bara två megapixlar. Borde inte dessa kameror förtjäna mer? Just i extremt närbildsläge vore det ju extra roligt att kunna fånga extra mycket detaljer.

Hur nära kommer du med makrolinsen? Så här nära.

Omdöme

Det här är (troligen) sista Motorola One-mobilen i år, och i och med det avslutar tillverkaren året med hedern i behåll. Det här är en stabil mobil strax under 2 000-kronor som inte gör några stora fel. Det är bara det att den inte heller gör något som överraskar positivt. Möjligen den trevliga skärmen, om du inte stör dig på att den är lågupplöst.

Prestanda är ok, batteritiden ok, ljudet ok, kameran… också ok. Dess specialfunktion, makrolinsen, är sporadiskt rolig och fungerar… helt ok. Men det är knappast en funktion som säljer enheter. Kanske om du samlar frimärken eller har en liknande hobby.

Specifikationer

Produktnamn: Motorola One Macro

Testad: September 2019

Tillverkare: Motorola

Systemkrets: Mediatek Helio P70M MT6771

Processor: 4st Cortex-A73 2,2 GHz + 4st Cortex-A53 2 GHz

Grafik: Arm Mali-G72 MP3

Minne: 4 GB

Lagring: 64 GB, plats för micro sd upp till 512 GB

Bildskärm: 6,2 tum ips, 720 x 1520 bildpunkter

Kameror: 13 MP + 2 MP djupsensor + 2 MP makro med led bak, 8 MP fram

Anslutningar: Usb 2.0 typ c, 3,5 mm headset

Kommunikation: 2g, 3g, 4g, wifi 4, bluetooth 4.2, a-gps, galileo, ir

Operativsystem: Android 9.0

Övrigt: Fingeravtrycksläsare, dubbla sim (standby)

Batteri: 4 000 mAh, 9h webbvideo (wifi, hög ljusstyrka), 13h 30min blandad användning (4g, låg ljusstyrka), ca 19h samtal (3g)

Storlek: 15,75 x 7,55 x 0,9 cm

Vikt: 186 gram

Rek. pris: 2 990 kr

Prestanda

Antutu Benchmark: 159 572 poäng

Geekbench 5, cpu: 1 454 poäng

3dmark Sling Shot Extreme: 1 281 poäng

Androbench, lagring: 290,15 MB/s

Fin färg i skärmen.

Fuktionell makrokamera.

Rent Android.

Bra pris.

Saknar en del funktioner.

Batteritid borde varit bättre.

Långsam wifi.