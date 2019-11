Valve återvänder till Half-life-serien med virtual reality-spelet Half-life: Alyx. Företaget meddelar via Twitter att de kommer visa upp spelet i detalj under torsdagen. Just nu är inga ytterligare detaljer kända.

"Alyx" syftar däremot med största sannolikhet på Half-life-karaktären Alyx från Half-life 2.

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw