HUI:s egna kriterier säger bland annat att årets julklapp ska vara en produkt som är en nyhet, som fått ett "nyväckt intresse under året" eller "representera en tid vi lever i". Allvarligt talat – känner du NÅGON som köpt, eller börjat intressera sig för en mobillåda? Eller som ens tagit ordet i sin mun?

Min första tanke när jag försökte föreställa mig vilken sorts produkt det handlade om, eftersom vi på M3 bevakar just mobilbranschen dagligen och eftersom ingen på redaktionen tidigare hört ordet, var att nu har branschen hittat en ny spännande benämning för trådlösa Qi-laddare. Men nej, så var det inte. Vi snackar helt enkelt om en liten låda där du ska lägga mobilen när du inte använder den. Liknande den man ibland såg för 10 år sedan till fjärrkontrollerna, när vi hade lite för många prylar i tv-bänken.

Det här är dock inte första gången HUI är ute och cyklar. Förra året utsåg de begagnade kläder till årets julklapp, året innan dess elcykeln. PK så det skriker om det. Men även om man inte vill uppmuntra folk att köpa onödiga prylar som bidrar till mer utsläpp borde man väl kunna ha lite fantasi?

En extra låda att lägga mobilen i, som alternativ till exempelvis soffbordet, är ju till och med ganska enkel att se som helt onödig, även om den är helt analog. Men framför allt är jag säker på att det inte kommer att vara speciellt många som varken vill ha den i julklapp eller som vill köpa den.

En del av vårt jobb på redaktionen är att snabbt identifiera trender, och ett sätt att göra det på är att se vad människor faktiskt söker på. Enligt vår sökordsoptimeringsverktyg är antalet sökningar på ordet "mobillåda" så lågt att det inte ens går att rita ut en trendkurva.

Vad vet HUI som inte vi andra vet? Jag får känslan av att man snarare är ute efter att själva sätta ett eget statement än att på något sätt faktiskt sia om vad som kommer att hamna under granen i år. Tråkigt är bara förnamnet.

Personligen tror jag att många kommer att slå till på trådlösa hörlurar till jul, det har släppts massor av intressanta modeller under året. Vad baserar jag det på? Massor av mejl från er läsare. Samtal med produktansvariga och marknadschefer på stora företag i branschen. Rejäl teknisk utveckling och prispress. Och en del egen data – vår mest lästa artikel under året är just ett av våra stora hörlurstester som passerat en miljon sidvisningar.