Så har den äntligen hittat till Sverige, Mitsubishis uppdaterade pickup L200 som blev officiell för ungefär ett år sedan. Det handlar om en ganska stor uppdatering både ut-och invändigt, även om vi känner igen linjerna från förr. Designmässigt ligger den stora skillnaden mot tidigare helt klart i fronten som fått mer fyrkantiga former. Men även lamporna baktill har fått ny design.

Vi gillade föregående version av L200, främst då den var väldigt prisvärd, därför är det med högt ställda förväntningar vi hämtar upp den nya bilen en regnig novemberdag.

Flaket på testbilen är inklätt i durkplåt. Enkelt och robust som det ska vara. Här finns ganska få fästpunkter från start men många som köper en sådan här bil väljer att anpassa flaket och tillbehörsutbudet är stort.

Invändigt har det också hänt en del. Stolarna känns mer påkostade än tidigare (i Premiumutförandet snackar vi så klart läder) och hela mittkonsollen är betydligt modernare. Touchskärmen är skarp och fin, och du kan svepa i sidled för att stega mellan vyer. Här finns dock inte jättemycket spännande att utforska. Inbyggd uppkoppling saknas och apputbudet är klent. Men du kan använda Apple Carplay eller Android Auto, något som krävs om du vill kunna använda navigator i skärmen. Detta saknas nämligen i L200, och det är ingenting vi hittar i tillbehörslistan.

Mycket nytt även på insidan

Materialvalen överlag känns okej kvalitetsmässigt, men det ser mer påkostat ut än det känns vid närmare inspektion. Men så är det här också fortfarande en av de billigaste pickuperna på marknaden.

Under huven sitter en ny 2,2 liter stor dieselmotor på 150 hk och en ny 6-stegad automatlåda. Det låter inte lika mycket traktor som tidigare, men lådan är inte supersnabb i svängarna. Bilen känns fortfarande en aning primitiv att köra och även om L200 är dragstark känns den aldrig direkt pigg. Vi snackar bladfjädring vilket också bidrar till att det blir lite stötigt, framför allt utan last på flaket, men det är något bilen har gemensamt med konkurrenterna, inte minst Ford Ranger som är ännu stelare i fjädringen. Om du vill ha mer komfort och påkostad interiör är det fortfarande Volkswagen Amarok som är klassledande, om du inte går upp till fullstora amerikanare.

Här växlar du enkelt mellan olika körlägen, samt hög- och lågväxel.

Nedanför växelspaken sitter hjulet där du väljer körläge smidigt, här kan du kombinera två- och fyrhjulsdrift med hög- eller lågväxel. Bilen tar sig fram bra och markfrigången på 220 millimeter räcker till för dåliga skogsvägar. Vi gillar att bilen har gammal hederlig analog handbroms, men keyless har hittat till L200 vilket är smidigt. Här finns även Auto start/stopp, som du manuellt måste inaktivera varje gång du startar bilen om du stör dig på att den lägger av så fort du stannar till.

Nya L200 har kameror och sensorer runt om bilen. Användbart bland annat när du ska parkera.

Nya sensorer och kameror

En viktig nyhet i nya L200 är kamerorna och sensorerna runt om bilen. Möjligheten att se bilen ur fågelperspektiv välkomnas – det är inte alltid lätt att parkera en pickup i den här storleksklassen. Varningssystem i bilen känner av om något hinder närmar sig från sidan när du kör ut från parkeringen, och här finns även kollisionsvarnare och autobroms.

Lane assist känner vi igen sedan tidigare, och i backspeglarna sitter döda vinkelnvarnare, vilket är bra då sikten snett bakåt är lite begränsad, speciellt om en lägre bil närmar sig. Däremot saknar vi fortfarande adaptiv farthållare och skyltavläsning, funktioner vi uppskattar vid långkörning.

Största delen av instrumentpanelen är analog.

Instrumenteringen i nya L200 har inte fått mycket kärlek, här har vi två stora analoga mätare och en liten digital färddator i mitten. Och det tog lite tid innan vi listade ut att det är här vi kan justera ljusstyrkan på instrumentpanelen med en analog spak.

Bränsleförbrukningen är alltid svår att få en rättvis bild av under en vecka med en icke helt inkörd bil, men med ett snitt på omkring 0,9 liter per mil blandad körning verkar det inte som att nya L200 sticker ut från mängden. Som andra transportbilar drabbas även L200 hårt av de nya skattesatserna, under de första 3 åren kommer det att kosta dig 11 736 kr/år i bilskatt.

Nya L200 får dra 3100 kg vilket räcker långt, men om du vill kunna dra ännu lite mer på kroken är Ford Ranger eller Toyota Hilux bättre alternativ.

Omdöme

Mitsubishi L200 är fortfarande riktigt intressant för dig som är ute efter en billig pickup, den nya versionen har fått en hel del viktiga förbättringar och den känns både trygg och praktisk på många sätt. Ett bra köp helt enkelt om du är ute efter en prisvärd transportbil!

Mycket pickup för pengarna.

Bra säkerhetsfunktioner.

Ej adaptiv farthållare.

Lite sämre dragvikt än de bästa konkurrenterna.