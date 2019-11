Nya Pokémon Sword och Shield har sålt i hela 6 miljoner exemplar under spelens första vecka. Något som gör spelen till de snabbast säljande titlarna hittills på Nintendo Switch. Detta meddelar The Pokémon Company själva rapporterar The Verge.

Pokémon Sword och Shield representerar första gången som Pokémon-spelens huvudserie gjort premiär på Nintendos huvudsakliga konsol snarare än den bärbara sidokonsolen.

Hur pass siffrorna påverkas av att det tekniskt sett är två spel som sammanränkas, men som egentligen är i princip samma spel, är oklart.

Sifforna kan jämföras med förra årets Pokémon Let's Go, Pikachu! och Let's Go, Evee! till Switch som är remakes av originalspelen till Gameboy och som än så länge har sålt i 11,28 miljoner exemplar sedan de släpptes.