Nu är den här: Tesla Cybertruck. På ett event i Los Angeles visade Elon Musk och Teslas designchef Franz von Holzhausen upp den futuristiska pickupen.

Uppdatering (2019-11-23):

Nyligen uppvisade pickupen från Tesla lär komma i fler färger än enbart ofärgad rostfritt stål som nyligen visades upp på Cybertruck-lanseringen. Efter en fråga på Twitter, där användaren Supersaf frågat om bilen kommer att komma i fler färger en den helt ofärgade modellen, svarade Elon Musk kort och gott – ”visst”.

De första exemplaren av Cybertruck ska inte börja levereras förrän 2021 så vilka färger bilen kommer i återstår att se, men matt svart verkar alltså kunna bli verklighet.

Hey @elonmusk, any chance we can get the #Cybertruck in a Matte Black option 😃? I think it'd look great 👍🏽 pic.twitter.com/YOzGCoBkP5