Star Wars: The Rise of Skywalker har premiär 20 december, men det var nära att hela handlingen läckte på nätet. Någon gång under inspelningen hamnade manuset nämligen på Ebay.

Det avslöjar regissören JJ Abrams i en intervju på Good Morning America, rapporterar NME. Säkerheten kring filmen var extrem, säger han. Bland annat fanns det bara ett fåtal manuskopior och de var utskrivna på särskilt papper som gör det omöjligt att kopiera dem.

Men en skådespelare – JJ Abrams avslöjar inte vem – hade manuset med sig hem för att läsa på och lämnade det under sängen. Där hittades det av en städare, som gav till till en annan person som i sin tur lade upp det på Ebay till försäljning. Som tur var för producenterna hittade en anställd på Lucasfilm eller Disney auktionen och företaget lyckades få tillbaka manuset innan det hann få spridning.

JJ Abrams berättade också att filmen blev klar i slutet av förra veckan efter ett antal omtagningar som filmades i oktober.