Nu är Disneys streamingtjänst, Disney Plus, lanserad i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Nederländerna. Vi i Sverige får vänta ett tag till, även om Disney säger att den lanseras i "västra Europa" den 31 mars 2020 har vi inte fått bekräftat att Sverige tillhör ett av dessa länder.

Det finns faktiskt sätt att ta del av streamingtjänsten ändå, även om det är krångligt. Efter några veckor med tjänsten tycker vi ändå det är värt det, inte minst för att få ta del av Mandalorian, den senaste Star Wars-serien.

Låt oss börja med lite brasklappar: Precis som när du försöker komma åt amerikanska Netflix från Sverige bryter det mot Disneys avtal. Det kräver bland annat användning av en vpn-tjänst, som låter dig surfa via servrar i någon av regionerna där tjänsten finns tillgänglig. I just den här guiden har vi valt att skapa ett amerikanskt konto.

Observera att Disney precis som Netflix har noterat att det här händer och börjar blockera vpn-tjänster allt eftersom. Vpn-tjänsterna i sin tur försöker komma på sätt att kringå den här blockeringen, men det finns ingen garanti att vpn-tjänsten du använder fungerar vid tillfället du testar.

Om det vore så enkelt som att bara surfa via vpn hade vi inte behövt en guide, men Disney har verkligen vidtagit åtgärder för att göra det krångligt för oss utanför de nämnda regionerna att komma åt tjänsten. Innan vi börjar: det här är vad vi behöver för att skapa ett, i det här fallet amerikanska, Disney Plus i Sverige.

Ett amerikanskt Itunes-presentkort

Ett amerikanskt Itunes-konto

En IOS-enhet (det ska även finnas sätt att komma åt Disney Plus med Android-enheter, men vi har enbart haft möjlighet att säkerhetsställa att den här metoden fungerar i Sverige)

En vpn-tjänst med åtkomst till amerikanska servrar

Steg 1: Presentkort på Itunes

Låt oss börja med att köpa ett digitalt presentkort på Itunes till oss själva. Vi köpte vårt på Amazon.com. Anledningen till att vi gjorde det var att vi inte behövde ange en amerikansk adress för att beställa från Amazon. Det gick smidigt och bra, och efter några minuter fick vi ett mejl till mejladressen vi angav och en länk där vi kunde ta del av koden. Här kan du köpa ett digitalt presentkort hos Amazon.com.

Hos Amazon kan du välja mellan att köpa ett presentkort på Itunes Store värt mellan 25 och 200 dollar.

Anledningen till att vi gör detta är för att slippa ange ett amerikanskt kreditkortsnummer när vi skapar vårt amerikanska Itunes-konto. Genom att istället välja vår kredit på kontot som betalmetod att använda för vårt Disney Plus-konto, och såklart vpn-tjänst, slipper vi skaffa ett amerikanskt kreditkort.

Steg 2: Skapa och fyll på Itunes-konto

För att komma åt Disney Plus-appen måste vi komma åt amerikanska Itunes store, och därför skapa ett amerikanskt Itunes-konto. Börja med att öppna Itunes och logga ut från ditt nuvarande konto (klicka på Konto högst upp i vänstra hörnet, Logga ut). För att byta region till USA, klicka på Affär och skrolla ner till längst ner på förstasidan. Klicka på den lilla svenska flaggan och byt region till USA. Klicka på Konto, Logga in och Skapa nytt Apple ID.

Här klickar du för att byta region i Itunes Store.

Följ stegen för att skapa ett nytt konto. Observera att du måste välja en ny mejladress och hitta på en amerikansk adress för att fullfölja stegen. Vi behövde inte verifiera mejladressen utan behövde bara skriva en befintlig. Var noga med att inte välja något kreditkort som betalmetod. Disney godkänner inte svenska kort som betalmedel.

För att lösa in koden, klicka på Konto och Lös in. Du kommer behöva logga in igen innan du skriver in koden du fick från presentkortet.

Allt ovan gjorde vi på en dator, men nästa steg kräver en IOS-enhet, förslagsvis en sådan som du inte använder till vardags. Logga ut från ditt svenska Apple ID och logga in med ditt nyskapade, amerikanska inlogg. Det här gör du genom att klicka på ditt namn högst upp under Inställningar. Under Allmänt, Språk och region, byt region på enheten från Sverige till USA.

Steg 3: Ladda ner en vpn-tjänst

Nu är det dags att ladda ner en väl vald vpn-tjänst till denna enhet. Här är några aspekter att tänka på innan du väljer vpn-tjänst:

Välj en tjänst med en gratis testperiod med högt eller helt utan surftak . På så sätt kan du se om Disney har blockerat tjänsten innan du köper ett dyrt abonnemang.

. På så sätt kan du se om Disney har blockerat tjänsten innan du köper ett dyrt abonnemang. Välj en tjänst med snabba hastigheter på amerikanska servrar , gärna med flertalet servrar i landet du väljer som du kan växla mellan. Att streama film kräver en god hastighet om du vill ha bra upplösning utan buffring.

, gärna med flertalet servrar i landet du väljer som du kan växla mellan. Att streama film kräver en god hastighet om du vill ha bra upplösning utan buffring. Om det är möjligt, se om du kan hitta en tjänst som har en så låg månadskostnad på korta abonnemang som möjligt. Vpn-tjänster vill oftast att du köper ett längre abonnemang och erbjuder billiga månadskostnader för detta, men eftersom Disney blockerar allt fler tjänster vill vi såklart inte betala för en vpn-tjänst som sedan inte fungerar för ändamålet längre än nödvändigt.

Det här kanske låter enkelt, men är faktiskt lättare sagt än gjort. Efter att ha testat några tjänster landade vi själva med Hotspotshield, trots att det inte är en av tjänsterna som fått bäst betyg i våra test, då de erbjuder en gratisperiod på 7 dagar utan maxtak och framför allt inte hade blivit blockade av Disney vid testtillfället. De har även en riktigt trevlig app till IOS, och låter oss enkelt växla mellan deras 23 amerikanska servrar för att hitta den bästa för tillfället.

Så här ser Hotspotshields app till Iphone ut.

Här är andra vpn-tjänster som vi har testat, som uppfyller kriterierna ovan och som har en app till IOS:

Private VPN

30 dagars pengarna tillbaka-garanti. 8,21 dollar (cirka 78 kronor) i månaden. Konto måste skapas på Privatevpn:s hemsida här först för att kunna använda appen.

Snitthastighet amerikanska servrar: 75 Mbit/s, svarstid 153 ms.

AVG Secure VPN

Sju dagars kostnadsfri provperiod. Sedan 35 kronor i månaden för enbart mobil. Se fler prisalternativ och läs mer här!

Snitthastighet amerikanska servrar: 92 Mbit/s, svarstid 104 ms.

F-Secure Freedome

Fem dagar gratisperiod som inte ens kräver inloggning. Sedan 59 kronor i månaden för enbart mobil. Se fler prisalternativ och läs mer här!

Snitthastighet amerikanska servrar vid test: 99 Mbit/s, svarstid 139 ms.

Läs mer om vad vi tyckte om de här tjänsterna och många fler i vårt test här!

Många av tjänsterna kräver att du prenumererar på deras årsabonnemang för att ta del av gratisperioden i appen. Glöm inte att avsluta din prenumeration minst 24 timmar innan gratisperioden går ut för att inte behöva betala för abonnemanget som följer sedan.

Steg 4: Skapa ett Disney Plus-konto

Nu är vi snart i mål! Ladda ner Disney Plus-appen på din enhet. Innan du öppnar appen, aktivera din vpn-tjänst och börja surfa från USA. Du kommer få en pop up-ruta från operativsystemet om att godkänna att din enhet surfar via den här vpn-tjänsten. Dubbelkolla att det står VPN uppe i vänstra hörnet.

Innan du öppnar tjänsten, håll alla tummar och tår. Om det antingen står att tjänsten inte är tillgänglig i din region, eller det dyker upp ett felmeddelande när du försöker skapa ett konto på Disney Plus, har de tyvärr blockerat tjänsten du använder. Testa att byta server eller tjänst. Du kan behöva ominstallera appen mellan gångerna.

Om du däremot klickar på Skapa konto och får skriva in din mejladress är allt klappat och klart! Prenumerera på streamingtjänsten för att få en gratis prövoperiod på en vecka. Nu är du redo att streama alla Marvel-, Star Wars-, Pixar- och såklart Disney-filmer.

Efter att du väl har skapat kontot kan du logga in på ditt konto från en webbläsare, så länge du använder en vpn-tjänst. Glöm inte att alltid använda tjänsten efter att du aktiverat din vpn, oavsett enhet.

