Mediespelaren Plex lanserar nu en egen streamingtjänst i 220 länder som ska vara helt annonsfinansierad.

Reklam kommer då att spelas upp både före och under filmerna. Enligt Plex själva kommer mängden reklam som visas vara avsevärt mindre frekvent jämfört med den som ses i en traditionell tv-sändning. Personlig media som användare spelar upp via Plex förblir annonsfri.

För stunden innehåller tjänsten tusentals filmer, tv-serier, extremsportfilmer, musikdokumentärer och Bollywood-musikaler.

Bland de mer kända titlarna syns filmer som Raging Bull, Rain Man, The Terminator, Ghost in the Shell (1995), Battle Royale, Apocalypse Now, Lord of War, Evil Dead 2, Moonstruck, This is Spinal Tap, The Right Stuff och Thelma & Louise.

Plex lovar att lägga till nytt material allt eftersom både från Hollywood såväl som de senaste storfilmerna från Indien, Ryssland, Kina, Japan, Afrika, Latinamerika, Australien, Nya Zeeland och Europa.

